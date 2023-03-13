إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين مقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين بنابلس

أعرب اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي عن إدانته بشدة للجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين بدم بارد داخل مركبتهم قرب مدينة نابلس

وأدان الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الإثنين إستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم البشعة التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق الدولية

ويؤكد الإتحاد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الجرائم النكراء وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى