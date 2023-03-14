نسبة الأمان في هذه العملية الحديثة تتخطى 98%

كشف البروفيسور المساعد في كلية الطب المتخصص بأمراض الجهاز الهضمي والمناظير غير الجراحية د.جابر العلي عن إطلاق تقنية جديدة لعلاج ارتجاع المريء من دون جراحة للمرة الأولى في الكويت، مبينا أن هذه التقنية الحديثة تسمى «GERDX».

وأضاف أن هذه التقنية تتمتع بأمان كبير، وفاعلية ممتازة، حيث تتخطى نسبة الأمان في هذه العمليات باستخدام التقنية المتطورة 98%، موضحا أنها تقنية غير جراحية تماما، وتعتمد على منظار الجهاز الهضمي. وأضاف العلي أن هذه التقنية توفر الفرصة لعلاج مرض ارتجاع المريء أو ما يسمى بالعامية «الحارج» أو «الحموضة» دون تدخل جراحي.

وتابع: إن ارتجاع المريء له عدة أعراض من أشهرها زيادة الحموضة المعدية مع الشعور بحرقان شديد في المعدة والمريء وصولا إلى الفم مع صعود السائل الحمضي للمعدة في كلا من الفم والمريء، وتشمل باقي أعراض هذا المرض، رجوع الطعام إلى الفم تاركا طعما مراً أو حامضيا، وكذلك ألم في الصدر يبدأ من خلف عظمة الصدر ويمتد إلى منطقة الرقبة والحلق، وأيضا الشعور بالانزعاج عند البلع.

ونوه العلي إلى أنه يمكن الوقاية من المرض من خلال اتباع النصائح الطبية وتغير في نمط الحياه، والتي يمكن أن نلخصها في الإقلاع عن التدخين، وتجنب النوم مباشرة بعد الأكل، وأيضا تجنب تناول الطعام ليلا في وقت متأخر، والابتعاد عن الوجبات الدسمة، والحمضيات، كما أنه يجب المحافظة على الوزن المثالي وممارسة الرياضة.