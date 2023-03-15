أعلن البنك الأهلي المتحد عن دعمه ورعايته لفعاليات المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST من 12 إلى 14 مارس الجاري، وذلك تعزيزا لدور البنك الريادي في توفير فرص العمل والتدريب للكفاءات الوطنية الشابة الطموحة، إيمانا من البنك بأن الاستثمار في دعم الخريجين الكويتيين يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.



وتعليقا على هذه المشاركة، أفاد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين «في إطار إستراتيجية البنك الأهلي المتحد للاستثمار في الموارد البشرية من الكفاءات الوطنية الشابة الطموحة، نحرص دائما على استقطاب أفضل الكوادر لضمهم إلى أسرة البنك وإعدادهم ليصبحوا مصرفيين أكفاء يمكنهم الإسهام في تطوير النظام المصرفي في الكويت، مؤكدا أن البنك الأهلي المتحد له دور ريادي معروف في تخريج أفضل الكفاءات الوطنية الشابة وتوفير مناخ العمل المناسب لهم حتى أصبحوا في مناصب قيادية في البنك، ومنهم أيضا من تولوا مناصب قيادية في جهات عديدة بالكويت».



وأضاف أمين: إن المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST كان فرصة طيبة للالتقاء بشباب الطلبة والخريجين المميزين والطموحين الراغبين في الانضمام إلى البنك الأهلي المتحد، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ومساعدتهم على تحديد مساراتهم الوظيفية عن طريق تعريفهم بطبيعة العمل في البنك والرد على استفساراتهم سواء الخاصة بالبنك، أو بالقطاع المصرفي بشكل عام.



وأشار أمين إلى نجاح جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST في تقديم عناصر مميزة من الخريجين نتيجة حرصها على المستوى الأكاديمي الذي عرفت به وهو ما يمثل إضافة حقيقية إلى نجاح برنامج البنك في استقطاب أفضل العناصر من الكوادر الوطنية.