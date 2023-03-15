عبدالله الراكان



نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة صباح امس أكبر معرض للجامعات في الكويت بمشاركة غفيرة من الطلبة واولياء الامور.



وقال المسؤول عن المعرض التعليمي م.عبدالله العيفان ان عدد الجامعات المشاركة في المعرض فاق الـ 100 جامعة حول العالم من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا لمساعدة الطلبة لتحديد مستقبلهم ولمساعدة الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج على اختيار التخصصات وايضا يختصر على الطلبة واولياء الامور السفر الى الجامعات للالتحاق بها، مشيرا الى اننا قمنا بجلب التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في الكويت.



واضاف العيفان ان المعرض يضم افضل 100 جامعة حول العالم، مشيرا الى ان المعرض يضم اكثر من 1500 تخصص منها الطب والامن السيبراني وادارة الاعمال وهو وما يتطلبه سوق العمل في الكويت.



بدوره، اكد ممثل المجلس الثقافي البريطاني اسلام عبدالمجيـــد ان تواجدنــــــــا بالمعرض هو لتعريف الطالب بالامور الضرورية للقبول بالجامعات خاصة الاختبارات المخصصة للقبول وايضا الورشات العملية، مضيفا ان عدد الجامعات البريطانية المشاركة اكثر من 25 جامعة، مشيرا الى ان عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في جامعات المملكة المتحدة حوالي 10 آلاف طالب وطالبة.



من جهته، قال مدير مكتب eazya apply في الكويت وائل طارق ان المعرض يقام للمرة الثانية وبالتعاون مع اتحاد طلبة المملكة المتحدة وهو معرض توعوي وتنسيقي وحلقة وصل ما بين الطلبة والجامعات بمشاركة 100 جامعة من 7 دول، مضيفا ان الطلبة الكويتيين يفضلون التخصصات الطبية وبعدها الهندسية، مؤكدا ان الوجهة الافضل لدى الطلبة الكويتيين هي بريطانيا.