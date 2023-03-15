

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن توفير خدمة KIBPay لعملائه من الشركات ومؤسسات القطاع التجاري، وذلك في إطار حرصه على وصول كل عملائه إلى خدماته المصرفية الرقمية التي تلبي احتياجاتهم بأسلوب أكثر أمانا وسهولة.



حيث يمكن لعملاء KIB من الشركات الآن الاستفادة من خدمة KIBPay لتحصيل الأموال من شركائهم بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال استلام المبالغ خلال دقائق، إما عن طريق تطبيق الهواتف الذكية KIB Mobile، أو عبر مشاركة رابط الدفع بالبريد الإلكتروني، الواتساب، أو غيرها من التطبيقات التي تدعم الخدمة.



وفي هذه المناسبة، قال هشام المباركي، مدير عام الإدارة المصرفية التجارية في KIB: نحن ملتزمون بتقديم أفضل مستوى من الحلول، والخدمات الرقمية - لكافة عملائنا. واليوم يأتي التركيز على أهمية وصول عملائنا في القطاع التجاري، من شركات ومؤسسات، إلى خدمة KIBPay بأسلوب آمن ومرن، بما يلبي احتياجاتهم ويواكب تطلعات شركائهم وقاعدة عملائهم.



وأضاف: ستسهم خدمة KIBPay بتوفير السرعة والكفاءة لعملائنا من الشركات، وذلك من خلال توفير وقتهم وجهدهم في استلام أموالهم. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود KIB التي تركز على إطلاق أحدث المنتجات والخدمات التي تواكب التطور المستمر في عالم الحلول المصرفية المبتكرة.



تجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل سعيه إلى كسب ثقة وولاء عملائه، بشكل عام، وعملائه من الشركات بوجه خاص، وذلك من خلال تحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية عبر توفير كل المزايا الحصرية التي تناسب أعمالهم، إضافة إلى ابتكار الحملات التسويقية والترويجية المختلفة التي تحقق تطلعاتهم.