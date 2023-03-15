

يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية على منتخب الصين 2-1 في المباراة التي أقيمت صباح أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة آسيا المقامة في مدينة بالي بإندونيسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وبذلك ينعش الأزرق آماله في تحقيق انجاز جديد يحسب لكرة اليد الكويتية عبر الوصول إلى الأدوار النهائية للمرة الأولى.



من جانب آخر، يلتقي فريق الكويت مع العربي القطري في الـ 5.00 مساء اليوم في نصف نهائي البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس بنسختها الـ 39، وتصدر الكويت المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما جاء العربي ثانيا في المجموعة الأولى.



وفي هذا الإطار، قال مدير اللعبة سامح الهاجري إننا جاهزون للمباراة، ونتطلع للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب.



من جانب آخر، يلعب السالمية على تحسين المراكز في الـ 1.00 مساء مع الأهلي البحريني. وأكد مدير الفريق يعقوب الموسوي أن السماوي كان يطمح للوصول إلى الأدوار النهائية، إلا أن بعض الإصابات أثرت على الفريق.



إلى ذلك، تقام اليوم الجولة الختامية للدوري العام للناشئين تحت 17 سنة على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد، حيث يلتقي الكويت مع القرين في الـ 6.30، فيما يواجه كاظمة خيطان في الـ 5.00 ويلتقي اليرموك مع السالمية في الـ 7.00.