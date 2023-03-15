

مبارك الخالدي



تقدم العربي بشكوى وطلب التحقيق ضد حكام مواجهة القادسية الأخيرة في دوري زين الممتاز، بقيادة علي الحرز وكل من محمد العطار وسالم الشطي لما بدر منهم من عدم اتخاذ القرار الصحيح وسوء التصرف في احتساب الهدف الثاني لـ «الأصفر» الذي جاء في الدقيقة 89 وحصل به المنافس على نقاط اللقاء.



وبين العربي في كتابه أنه وبشكل لا يقبل النقاش والتأويل جاء الهدف نتيجة ركلة واضحة من لاعب القادسية لقدم المدافع حسن حمدان وهي تعتبر خطأ حسب قوانين التحكيم وكان من الأولى والأجدر بحكام اللقاء احتساب ركلة حرة لصالح العربي وعدم اعتماد الهدف. كما استفسر حول قيام حكم الساحة بالتواصل مع حكام تقنية الـ VAR في هذه الحالة أم لم يتم الانتباه لها واتخاذ ما يلزم حسب اللوائح والقوانين الرياضية.



وتابع النادي في بيانه أنه سيضطر إلى اتخاذ قرار ضد الحكام الكويتيين حفاظا على جهد وتعب لاعبيه وحفاظا على حقوق النادي وجماهيره العريقة. علما أن نفس الحكم علي الحرز قام بارتكاب أخطاء جسيمة في مباراة سابقة للعربي مع الفحيحيل في الجولة رقم 16 من الدوري.