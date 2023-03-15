عصام الربيعان: تعميم الدوام المرن في غير رمضان يتطلب إسراع باقي الجهات الحكومية في ربط الحضور والانصراف آلياً مع "ديوان الخدمة"



مريم بندق



قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن ايداع رواتب مارس في الحسابات الشخصية سيتم بدءا من الإثنين المقبل الموافق20 الجاري، وهناك بعض الوزارات سيتم ايداع رواتبها بعد هذا التاريخ، والمكافأة الاجتماعية للخريجين ودعم العمالة ومكافأة طلبة جامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب 23 مارس، وبدل الايجار 2 أبريل.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، أن استكمال باقي الجهات الحكومية تنفيذ الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية يعجل بتعميم الدوام المرن في غير شهر رمضان المبارك.

ودعا الربيعان باقي الجهات الحكومية، إلى الإسراع في استكمال إدخال بيانات الحضور والانصراف ضمن منظومة ديوان الخدمة المدنية.

عصام الربيعان: تعميم الدوام المرن في غير رمضان يتطلب إسراع باقي الجهات الحكومية في ربط الحضور والانصراف آلياً مع "ديوان الخدمة"

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، أن تعميم الدوام المرن في غير رمضان يتطلب إسراع باقي الجهات الحكومية في الربط الآلي مع الديوان، والتي لم تقم بالربط حتى الآن في خاصية الحضور والانصراف، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك يسهل علي الديوان تعميم فكرة الدوام المرن.