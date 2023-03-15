يبدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني غدا الخميس، زيارة رسمية إلى الإمارات بدعوة من مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن شمخاني سيبحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك بعد مشاركة شمخاني مؤخرا في المفاوضات الإيرانية - السعودية التي استضافتها العاصمة الصينية بكين لاستئناف العلاقات السياسية وإعادة فتح السفارات بين طهران والرياض.