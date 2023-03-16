تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.مها السجاري نظمت الكلية بالتعاون مع إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفعالية التوعوية (كن واعيا) لتعزيز الوعي الشامل بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها السلبية الخطيرة على الفرد والمجتمع.



تضمنت الفعالية إقامة محاضرتين أدارتهما د.تهاني السعيد، وتناولت المحاضرة الأولى الجانب النفسي للموضوع حاضر فيها كل من د.سعود الغانم ود.هدى الفضلي من قسم علم النفس، فيما تطرقت المحاضرة الثانية إلى الجانب القانوني وحاضر فيها كل من د.عيد عبدالله أبو صليب والمحامي علي هشام البريدي.



من جانب آخر تحدث الرائد نافع الطخاخ من وزارة الداخلية حول دراسته المتعلقة بوضع المدمن أثناء السجن.



وقد أقيم على هامش الفعالية معرض شاركت فيه العديد من الجهات ذات الصلة بموضوع الإدمان والمخدرات.