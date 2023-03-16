سعيا من مجلس النشر العلمي في إبراز مساهمة جامعة الكويت في الحياة العلمية والثقافية، وتأكيد دورها في دعم النشر العلمي، شارك مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ممثلا بسامي الوهيبي وغادة الحسن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين التي عقدت خلال الفترة من 25/1 الى 6/2/2023، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتأتي مشاركة المجلس في هذا المعرض من واقع ممارسة جامعة الكويت لدورها الحضاري في دعم التظاهرات الثقافية من خلال المشاركة بإنتاجها العلمي، والتعريف بإصداراتها القيمة، كي تكون جسرا للتواصل مع الأشقاء والأصدقاء حاضرا ومستقبلا، والاستجابة للإقبال الجماهيري الكبير لمطبوعاتها.



وفي تظاهرة ثقافية كبرى، وبحلول المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف معرض الكتاب، وبحضور رجالات الدولة، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، ووسط حشد من المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب ونشره، افتتح رئيس الوزراء المصري معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.



وقد بلغ مجموع الناشرين 1047 ناشرا عربيا وأجنبيا، يمثلون 53 دولة عرضت إصداراتها في مختلف الموضوعات العلمية والأدبية والفنية والتراثية، كما تضمن المعرض نشاطات ثقافية وعروضا فنية ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية وموسيقية وقصصية وأدبية شارك فيها عدد من العلماء والأدباء العرب.



هذا وشهد جناح المجلس كعادته في المشاركات السابقة إقبالا كبيرا من جمهور الزائرين، والذين ينتمون إلى شريحة الأكاديميين، وأساتذة الجامعات وطلبتها الذين أبدوا إعجابهم بالمستوى العلمي لمحتويات المجلات العلمية ومؤلفات لجنة التأليف والتعريب والنشر التي سارعوا إلى اقتنائها بشكل ملحوظ، نفدت على إثره معظمها.



وقد حقق جناح مجلس النشر العلمي رقما كبيرا في بيع المطبوعات بتقديرات فاقت حجم التوقعات، حيث تم تسويق 16366 نسخة بزيادة 5230 نسخة عن العام السابق، واستقطاب 36 مشتركا.



وقد أثمرت هذه المشاركة نتائج طيبة، إذ تم التعريف بمطبوعات جامعة الكويت، والتواصل مع الزائرين من باحثين مهتمين وقراء متابعين وشخصيات أكاديمية، بما يعزز حركة النشر العلمي ويوطد الصلات العلمية مع الآخرين، فضلا عن إبراز دور جامعة الكويت كمؤسسة علمية ثقافية رائدة تقوم بنشر إنتاجها العلمي خارج حدودها.