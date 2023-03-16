عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية بالتكليف اسامة السلطان موظفي الوزارة الكويتيين بقطاعاتها المختلفة الى ضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية الخاصة بهم.



جاء ذلك في تعميم اصدره السلطان وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه «نود أن نوجه عناية كافة موظفي الوزارة من الكويتيين (ذكور/ إناث) ذو الصلة، بضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره حتى 30/9/2023».



واضاف السلطان انه نظرا للملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بما يقع به بعض الموظفين من تجاوزات بالصرف لعدم التزامهم بتحديث إقرار العلاوة الاجتماعية كل 6 أشهر وحيث أن الخدمة موجودة وفعالة عبر الموقع الرسمي للوزارة والتي تتيح لموظفي الوزارة من الذكور والإناث ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية عن الأبناء بتحديث بياناتهم وذلك بتعبئة نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية بالتسجيل على موقع الوزارة قائمة الخدمات الالكترونية) وتحميل المستند المطلوب. https://eservices.moe.edu.kw



استنادا إلى المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (79/1)، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (93/14)، وقرار مجلس الوزراء رقم (2/469) وبالإشارة إلى نشرة الوزارة رقم (130) بتاريخ 2013/11/17 بشأن الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية والمتضمن إلزام الموظف الذي يتقاضى العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أو عن أبنائه من الذكور والإناث، تقديم إقرار بذلك كل ستة أشهر موضحا فيه الحالة الاجتماعية وما يحدث من تغييرات مؤيدا بالمستندات.