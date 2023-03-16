دارين العلي



أعلن مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن توقيع المكتب بروتوكول تعاون مع المركز العلمي لمساعدة الطلبة المتعثرين دراسيا في مختلف المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لافتا الى تسجيل 183 طالبا من ابناء الشهداء في الموسم الصيفي المقبل لهذا البرنامج.



كلام العرفان جاء في تصريح للصحافيين خلال حفل القريش السنوي الذي نظمه مكتب تكريم الشهداء واسرهم بحضور اسر الشهداء مساء أمس الاول في حديقة الشهيد، تم خلاله تكريم المشاركين في اكاديمية المبدعين 4 بحضور الشاعر بدر بورسلي والمؤرخة غنيمة الفهد.



وقال العوفان ان الحفل الذي نظم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لجمع اسر الشهداء تحت عنوان «رمضان الخير معكم غير» يهدف الى التواصل والتقارب بين الاسر وتبادل التهنئة بالشهر الكريم في اجواء من المحبة والفرح.



وحول فعاليات الحفل، قال العوفان ان هناك فعاليات متنوعة باستضافة الاعلامي الكبير بدر بورسلي والاعلامية القديرة غنيمة الفهد بالاضافة الى تكريم الخريجين من اكاديمية المبدعين 4 بحضور اهاليهم. وتحدث عن اكاديمية المبدعين 4 حيث تم تخريج دفعتها خلال الحفل، لافتا الى انها تميزت هذا العام بالتركيز على النواحي الاسرية وكيفية بناء الأسرة، وكانت موجهة لأبناء الشهداء ممن تخرجوا وكونوا اسرا بهدف مساعدتهم على احتواء هذه الاسرة وكيفية العمل لإسعادها.



ولفت الى ان البرنامج تضمن ايضا التنمية الاقتصادية لهذه الاسر لضمان مستقبلها، اضافة لترسيخ الروح الوطنية والولاء الوطني، مشيرا الى ان المواطن عندما يكون عائلة مستقلة سعيدة، فهذا يساعد في بناء وطن مستقر.



وحول المشاريع الجديدة الخاصة بأسر الشهداء، لفت الى التحضير لإحياء ذكرى الثاني من اغسطس بعدد من الفعاليات، بالاضافة الى استمرار العمل على الصرح الجديد للتصميم الفائز لنصب الشهيد من كلية الهندسة في جامعة الكويت، حيث تم الانتهاء مع المكتب الهندسي من وضع التصميم النهائي تمهيدا لبدء تنفيذ المرحلة النهائية للمشروع الذي سيدشن في الاعياد الوطنية العام المقبل عبر اوبريت وطني على الدوار المقابل لمبنى مكتب الشهيد.



واعلن عن التحضير لأكاديمية المبدعين 5 في اكتوبر القادم والتي ستكون متخصصة في عدد من القضايا، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع المركز العلمي سابق الذكر لمساعدة الطلبة المتعثرين، مؤكدا استمرار الاهتمام بالمتفوقين ليزداد تفوقهم وتتم مكافأتهم وكذلك الاهتمام بالمتعثرين دراسيا لكي يتمكنوا من اجتياز مختلف المراحل التعليمية.



وقد تخلل الحفل إلقاء قصائد شعرية تاريخية للشاعر المخضرم بدر بورسلي كما تحدثت المؤرخة غنيمة الفهد عن تاريخ الكويت ومساهمات المرأة الكويتية في بناء الوطن، وتم بعدها تكريم المشاركين في اكاديمية المبدعين 4.