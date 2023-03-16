أشاد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر بجهود جمعية الهلال الأحمر في إغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الكوارث. وقال هولتسنايدر في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير إن «الهلال الأحمر» حققت إنجازات كبيرة في مجال العمل الإنساني والإغاثي من خلال أنشطتها الكثيفة لإغاثة المنكوبين والمتضررين.



وأشار إلى اطلاعه على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية في مختلف دول العالم ومنها تركيا واليمن والصومال وإندونيسيا والسودان وبنغلاديش وسورية والأردن ولبنان لمساندتها وتحسين أوضاعها المعيشية وإغاثة اللاجئين والنازحين.



ولفت إلى دور الجمعية في مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت من الناحية الإغاثية والصحية والتعليمية، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه لمشاريعها الإنسانية عبر توفير جميع مستلزمات الحياة للمحتاجين في دول العالم.



من جانبه، أعرب الساير في تصريح مماثل عن سعادته بزيارة القائم بالأعمال الأميركي والوفد المرافق له للاطلاع على نشاط وإنجازات الهلال الأحمر الكويتي، لافتا إلى أن ذلك يمثل «أهمية بالغة».



وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها باسم الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة اللازمين للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان وحاجتهم الماسة إلى الدواء والغذاء.