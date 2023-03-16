منصور السلطان



تحت رعاية وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، أقيم امس في صالة الشهداء بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدفعة الـ39 رتبة وكيل عريف والدفعة الـ92 رتبة شرطي من مدرسة الشرطة، والبالغ عددهم 655 منهم 62 شرطيا و593 وكيل عريف.



بدأ حفل التخرج بالسلام الوطني، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، وأداء القسم، وألقى الفريق البرجس كلمة هنأ فيها الخريجين بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة، ونقل إليهم تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن، وحثهم على الالتزام بالقسم الذي أقسموه، وأن يكونوا مثالا في الانضباط والالتزام، وتطبيق القانون على الجميع، وترجمة ما تلقوه من دروس وتدريبات في حياتهم العملية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في حفظ الأمن والأمان في وطننا الغالي.



وفي الختام، تم تسليم الخريجين شهادات التخرج والتقاط الصور التذكارية.