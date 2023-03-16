محمد الجلاهمة - أحمد خميس



دشن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، امس في مركز الإسناد عددا من آليات الإطفاء الحديثة، بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، وذلك ضمن خطة قوة الإطفاء العام لافتتاح المراكز الجديدة في البلاد ولتقليل فترة الاستجابة للحوادث ومساعدة رجال الإطفاء في أداء عملهم في حماية الأرواح والممتلكات.



وقالت قوة الإطفاء العام إن الآليات الجديدة عددها 55 آلية متنوعة بمواصفات خاصة، منها على سبيل المثال لا الحصر: (آلية استطلاع للمواد الخطرة والإشعاعات - آلية للعمليات البحرية - آليات للمكافحة والإنقاذ - زوارق بحرية)، وسيتم توزيعها على مراكز الإطفاء للمساعدة في عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ.



كما أن معظم الآليات مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة ولها القدرة على مكافحة الحرائق بكفاءة عالية، ما يقلل في الجهد والوقت المستغرق ويسهم في تقليل الخسائر والأضرار.



وقد أشاد النائب الأول بما تقوم به قوة الإطفاء العام للحفاظ على الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي، فهذه الآليات ما هي إلا وسيلة لمساعدة رجال الإطفاء على أداء مهامهم الجسيمة المنوطة بهم والمطلوب من المجتمع هو التعاون وتضافر جميع الجهود لتقليل نسب الحوادث من خلال اتباع إرشادات السلامة والوقاية وتكثيف البرامج التوعوية للوصول الى جميع الأهداف المرجوة.



حضر التدشين نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى حسين أكبر وعدد من قياديي قوة الإطفاء العام.