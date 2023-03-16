عبدالله قنيص



أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (78) لعام 2015 بإنهاء الإجراءات الفورية لجميع المركبات المستوردة من الخارج في «منفذ النويصيب» بالوقت الحالي قبل دخولها الى الكويت اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بالتعاون بين وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة المواصلات في نفس الوقت، وسيتم تطبيق القرار على منفذ السالمي وميناء الشويخ خلال شهرين وتعمل على مدار الساعة، وذلك تسهيلا على المواطنين لإنهاء جميع إجراءات تخليص مركباتهم بأسرع وقت.