

بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، وفي إطار جهوده المتواصلة للتفاعل مع المجتمع، نظم بنك الخليج فصلا جديدا ضمن سلسلة «GB Masterclass»، التي أطلقها بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات متنوعة.



وعقد بنك الخليج دورة عن الضيافة في شهر رمضان شهر الخير، وحاضرت فيها عالية مدوه المدرب المعتمد في فن الضيافة، وذلك على جلستين بمشاركة 30 سيدة في كل جلسة.



وتناولت الدورة العديد من الموضوعات حول التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وكيفية ترتيب غرفة المعيشة وتجهيز ركن الصلاة، وتنسيق الورد وتوزيعة في البيت، وتحضير مائدة الإفطار، والحلويات والمشروبات الساخنة بعد الإفطار.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: يحرص بنك الخليج على التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل عام، وعملاء البنك بشكل خاص على مدار العام، وفي مختلف المناسبات، من خلال برامج نوعية منتقاة تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع.



وأضاف: من هذا المنطلق، نبعت مبادرة بنك الخليج لتنظيم سلسلة Masterclass GB، وحرصنا على الاستعانة بخبراء متخصصين، يمتلكون خبرات واسعة في أحد المجالات، التي تم اختيارها ضمن السلسلة.



وبين أن البنك يعقد فصلا جديدا من سلسلة GB Masterclass كل فترة في مجالات مختلفة مثل «الطبخ» و«التصوير» و«تنسيق الزهور» و«التصميم والأناقة» و«الخط/ الكتابة العربية»، وغيرها من المجالات التي تهم الجمهور والعملاء، على أن تكون مدة كل فصل ساعتين متواصلتين.



وتابع: نفتخر بما حققناه من تواجد فاعل في المجتمع خلال 2022، ونتطلع لمزيد من التفاعل والتواصل مع الجمهور والعملاء مستقبلا، من خلال مبادرات تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم وتحقق هدفنا بالوصول إلى أكبر عدد منهم.