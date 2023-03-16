

حصل بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا على شهادة ISO 27001:2013 الدولية في «نظام إدارة أمن المعلومات»، للسنة التاسعة على التوالي، ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدا على مواصلة البنك الالتزام بأعلى المعايير العالمية التي تحدد مستوى كفاءة أنظمة الأمن التي يعتمدها البنك في كل خدماته وقطاعاته، بما يضمن سلامة وأمان بيانات العملاء، إضافة إلى كونه دليلا واضحا على تبني أحدث التقنيات في هذا المجال.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في البنك، باسل السويدان: نفتخر في KIB بحصد هذه الشهادة رفيعة المستوى للسنة التاسعة على التوالي، ونرى فيها تقديرا واضحا لجودة سياسات ونظم أمن المعلومات لدينا. ويأتي هذا الإنجاز استنادا إلى الكفاءة العالية والالتزام المستمر بمعايير أمن المعلومات العالمية المعتمدة، والتي يتم تطبيقها لدينا في كل وحدات تقنية المعلومات ودعم العمليات، إلى جانب موقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.



وأضاف: ننتهج استراتيجية دقيقة فيما يتعلق بأمن المعلومات، ونسعى دائما إلى الحفاظ على سرية كافة الملفات والبيانات. كما نحرص على توعية موظفينا بصورة مستمرة بأهمية ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية للبيانات الإدارية وبيانات العملاء، إضافة إلى الإرشادات الدورية التي تضمن توفير تجربة مصرفية آمنة بالكامل.