

مبارك الخالدي



نجح القادسية في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين على برقان 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس زين التنشيطية، اذ تقدم محمد القحطاني لبرقان من ضربة جزاء بالدقيقة 82 فيما عادل عبدالله العوضي بالدقيقة 87 وخطف محمود المرضي هدف الفوز في الدقيقة 93، وبذلك رفع «الأصفر» رصيده إلى 16 نقطة وتأهل إلى المربع الذهبي عن المجموعة الأولى.

وضمن المجموعة الثانية تعادل الساحل مع النصر 2-2، حيث سجل للساحل نواف ثامر وهدف من نيران صديقة، وللنصر عمرو ميداني وسلمان بورميه. وبهذه النتيجة رفع الساحل رصيده إلى 11 نقطة بينما رفع «العنابي» رصيده إلى 10 نقاط، وتأجل موقف الفريقين من التأهل للمربع الذهبي انتظارا للجولة الأخيرة.

إلى ذلك تختتم مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس زين التنشيطية بإقامة اربع مباريات، ففي إطار منافسات المجموعة الأولى يلعب خيطان برصيد 7 نقاط مع اليرموك بـ 6 نقاط، وذلك على ستاد محمد الحمد، كما يحل الفحيحيل وله 6 نقاط ضيفا على الكويت برصيد 5 نقاط، وتقام المباراتان في الـ 5.05.

ولحساب منافسات المجموعة الثانية تقام مباراتان تحصيل حاصل، حيث يلعب الجهراء بـ 4 نقاط مع الشباب بنقطتين في الـ 7:30 مساء على ستاد علي صباح السالم، وفي نفس التوقيت يشهد ملعب ناصر العصيمي اللقاء الذي يجمع التضامن برصيد 3 نقاط مع الصليبخات بنقطة واحدة.