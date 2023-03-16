أعلن حاكم مقاطعة كونديناماركا أمس الأربعاء أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ومازال عشرة محاصرين بعد انفجار في منجم فحم في وسط كولومبيا.



وقال الحاكم نيكولا غارسيا لإذاعة «راديو بلو» إن الانفجار في بلدة سوتاتوسا يرجع إلى «تراكم» الغاز الذي انفجر إثر «شرارة أحدثتها أداة» أحد العمال.



ووقع الانفجار مساء الثلاثاء في سلسلة من المناجم القانونية المترابطة.



وشوهدت عناصر إطفاء وعمال إغاثة عند مداخل المناجم في صور التقطتها وسيلة إعلام محلية فيما ينتظر عدد من الأقارب معلومات عن أحبائهم.



وأوضح غارسيا أن عمال المناجم حوصروا على عمق 900 متر تحت الأرض ما صعب عملية وصول أكثر من 100 منقذ إليهم.



وأضاف «كل دقيقة تمر تعني كمية أقل من الأكسجين».



ويعتبر النفط والفحم من الصادرات الرئيسية لكولومبيا حيث حوادث التعدين شائعة.