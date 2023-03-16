إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل

عاطف رمضان



أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بـ 12 بندا تتمثل في: القضية الفلسطينية، ومتابعة خطة التحرك الاعلامي الالكتروني، ودور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب، والخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة 2023، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الاعلام الدولية، ويوم الاعلام العربي/ جائزة التميز الاعلامي العربي، وادراج مادة التربية الاعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل، وعاصمة الاعلام العربي، والاعلام البيئي، وانشاء المعهد العربي لصحافة السلام، ومكان وموعد انعقاد الدورة العادية 99 للجنة الدائمة للاعلام العربي والدورة العادية 17 للمكتب التنفيذي للمجلس والدورة العادية 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب.



القضية الفلسطينية



وأكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب على تنفيذ كل القرارات السابقة لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تقديم الدعم الإعلامي لمساندتها بما فيها قضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة، والتأكيد على أهمية دور الإعلام في دعم وحماية مدينة القدس المحتلة في مواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تهويد المدينة ومقدساتها وتشويه هويتها وتركيبتها الديموغرافية، ودعوة الوزارات والمؤسسات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تسليط الضوء على الرواية العربية الفلسطينية حول المدينة المقدسة وثقافتها وهويتها والممارسات الإسرائيلية العدوانية ضدها وتنفيذ الخطة الإعلامية الدولية بشأن القدس، والتي أقرها مجلس الجامعة.



التحرك الإعلامي



كما أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بمتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج والتأكيد مجددا على مقترح دولة فلسطين المتعلق بإطلاق برنامج تلفزيوني عربي مشترك يسلط الضوء على مدينة المنتديات والملتقيات الإعلامية لتعزيز الصورة الإيجابية للعرب والمسلمين، ودعوة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية إلى تعزيز هذا الدور ومواصلة تلك الجهود.



كما اوصى باعتماد المشروع المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية حول الديبلوماسية الإعلامية الرقمية، كأحد برامج خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذه واقتراح الآليات اللازمة لتنفيذه.



اللجنة العربية



واوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بالتأكيد على كل القرارات السابقة بشأن اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذها، واعتماد تقرير وتوصيات الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب، وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي، الذي استضافته الهيئة العربية للبث الفضائي، يوم 29 يناير 2023 بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة التنفيذ.



التصدي للإرهاب



واوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بالتأكيد على كل القرارات السابقة المتعلقة بهذا البند، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذها، واعتماد تقرير وتوصيات الاجتماع الـ24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واعتماد التوصيات الصادرة عن الحلقة العلمية حول دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الفترة من 28 الى 30 نوفمبر 2022، بالقاهرة، وتكليف الأمانة الفنية توجيه الشكر إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على إعدادها المشروع المحدث للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، ودعوتها إلى إعداد الخطة التنفيذية لها في أجل أقصاه نهاية شهر مايو 2023.



الخريطة الإعلامية



أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بالتأكيد على كل القرارات السابقة بشأن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة التنفيذ، واعتماد تقرير وتوصيات المنتدى الأول للمؤسسات الحكومية في التنمية المستدامة الذي استضافته الهيئة العربية للبث الفضائي بالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي بالمملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 28 يناير 2023، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة التنفيذ، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية مجددا إلى الإسراع بتنفيذ برنامج الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب بمتابعة التنفيذ، ودعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة قمة المناخ COP28 ودعم هذا الحدث الدولي.



إستراتيجية موحدة



واوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية. والتعامل مع المنصات الرقمية العالمية والإجراءات التحفيزية والإصلاحية على المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي العربي وتطوير منصات المشاهدة حسب الطلب والبث التدفقي العربية وتطوير العنصر البشري.



الإعلام العربي



كما اوصى باعتماد إعلان المؤتمر الثاني للإعلام العربي حول الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا وتشكيل لجنة تضم الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية (رئيس اللجنة المعنية بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية) وجمهورية مصر العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ذات العلاقة وتكليفها بوضع خطة عمل تنفيذية لهذا الاعلان تتضمن مختلف العناصر المطلوبة للتعامل مع هذه الشركات، ورفع توصياتها لمجلس وزراء الإعلام العرب لاتخاذ القرار المناسب.



يوم الإعلام العربي



واكد على التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بتاريخ 13 يونيو 2022، وتكليف الأمانة الغنية بمتابعة التنفيذ.



وكلف الأمانة العامة بتمديد فترة تلقي الترشيحات إلى 1 مايو 2023، وحث الدول الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجائزة التميز الإعلامي العربي، من خلال إرسال ترشيحاتها في مختلف فئات الجائزة بما يضمن إبراز النماذج الإعلامية الرائدة في الوطن العربي وتحفيز روح المنافسة الإيجابية، وتكليف الأمانة العامة بعقد اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي، خلال شهر مايو 2023 بمقر الأمانة العامة، ووفقا لمهام وتشكيل اللجنة المنصوص عليهما في نظامها الداخلي، والتأكيد على ضرورة الإعلان والترويج الجيد للجائزة، ودعوة وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى حث كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لديها على الترويج للجائزة وتسليط الضوء عليها وإبراز قيمتها الأدبية والمعنوية، وتشجيع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب على التقدم لنيلها، وتوجيه الشكر إلى الكويت على مبادرتها لرعاية جائزة التميز الإعلامي العربي وتحمل نفقات الجوائز المالية الخاصة بها بشكل دائم.



مادة التربية الإعلامية



ودعا المكتب الى اعتماد تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية التي استضافتها الهيئة العربية للبث الفضائي، بالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 29/1/2023، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذها.



عاصمة الإعلام العربي



وأشاد بالتقرير المقدم من ليبيا حول الأنشطة التي قامت بتنفيذها في إطار الاحتفال بطرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، ودعا الجمهورية اللبنانية إلى تقديم تقرير حول جهودها المتعلقة باحتفال لبنان ببيروت عاصمة للإعلام العربي 2023، وكذلك تخصيص جزء من الأنشطة والبرامج التي يتم تنظيمها لصالح مدينة القدس، وإبراز وضعها القانوني الخاص وموروثها الثقافي والحضاري والروحي، والطلب مجددا من اتحاد إذاعات الدول العربية التنسيق مع الفضائيات العربية لتوحيد البث التلفزيوني المباشر لتغطية الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة بما يتوافق مع أهميتها.



الإعلام البيئي



وجدد التأكيد على القرار السابق لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة والمتعلق بالإعلام البيئي، الذي يهدف إلى نشر التوعية والثقافة البيئية، والاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها وتشجيع السلوك البيئي الإيجابي عند الأفراد والجماعات وترسيخ الدور العربي في المنظومة المتعددة الأطراف بما في ذلك مواجهة انعكاسات ظاهرة الاحتباس الحراري في ضوء قرارات المؤتمر الدولي حول المناخ بشرم الشيخ.



المعهد العربي



وكلف الأمانة العامة بتعميم التصور الشامل حول إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام، على الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات حوله، في أجل أقصاه 15 مايو 2023، على أن ترفع الصيغة النهائية للمشروع على الدورة العادية الـ 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب لاتخاذ القرار المناسب.