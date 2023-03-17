بشرى شعبان



كرمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، 79 طالبا وطالبة و51 معلما ومعلمة لفوزهم في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية والعاملين فيها للعام الدراسي 2022/2023، والتي أقيمت تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، وبلغ عدد المتنافسين فيها 2578 مشاركا.



وخلال حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس الأول، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، أهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية لصالح أبنائنا في المجتمع الطلابي ولخدمة كل شرائح وأطياف المجتمع، مشيدا بجهود مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار لترسيخ القيم التربوية.



وقال السلطان إن المبرة تنفذ توجهات الكويت ووزارة التربية تجاه القضايا التربوية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بتعزيز قيم البر بالوالدين والإحسان لكبار السن وبر الوطن، وذلك من مسؤولياتها الأدبية والتزاماتها بالمبادئ الإنسانية والمستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، ونصوص دستورنا الوطني، ومن قيمنا العربية الأصيلة.



من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، رياض البغلي، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس المبرة، أن تنظيم المبرة لمسابقات الابن البار لطلبة وزارة التربية في نسختها الحادية عشرة يؤكد دورها ومساهمتها في تعزيز، وتأكيد سياسة وفلسفة وزارة التربية ودعم الإجراءات التي اتخذها وزير التربية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالبرامج والأنشطة التربوية الموجهة للطلبة بما يعود عليهم بالنفع العام. وأشار إلى أهمية تحقيق أهداف مسارات التربية بتكوين الشخصية المتزنة من خلال التنوع بالأنشطة والبرامج، ومنها المساهمة في خلق بيئة تعليمية مناسبة لتجنب المتعلمين العبء الدراسي والضغط النفسي من جانب آخر.