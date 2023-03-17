ليلى الشافعي



أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن إطلاق حملتها الرمضانية للعام الحالي 1444 هـ 2023 م «لا يطوفك الخير» والتي ستنفذها في 25 دولة (الكويت و24 دولة حول العالم)، وينتظر أن تستهدف أكثر من مليون مستفيد، وذلك اعتمادا على التبرعات المتوقعة لأهل الخير في الكويت ودعمهم الكريم لها.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الإصلاح الاجتماعي بمنطقة الروضة أمس الخميس وشارك فيه كل من سعد العتيبي الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية ورئيس قطاع الاتصال والتكنولوجيا عبدالعزيز الكندري ورئيس قطاع الموارد المالية والتنمية خالد البسام ومدير إدارة التسويق عبدالعزيز الإبراهيم ومدير إدارة العلاقات العامة وليد الكندري.



وقال الرئيس التنفيذي سعد العتيبي إن نماء الخيرية الخيرية تغتنم قرب حلول شهر رمضان المبارك لتتقدم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا وللمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يبلغ الجميع هذا الشهر الكريم، وأمتنا العربية، والإسلامية بخير وعافية. من جانبه، قال رئيس قطاع الاتصال والتكنولوجيا عبدالعزيز الكندري إن نماء الخيرية ستواصل مسيرتها بإطلاق حملة رمضان السنوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استراتيجية نماء الخيرية في إطلاق حملاتها بنسبة 70% داخل الكويت و30% خارج الكويت، معتبرا أنها فرصة ثمينة للعطاء ومساعدة المحتاجين وتربية النفوس على معاني البر والتكافل الإنساني والبذل والتصدق وإسعاد الآخرين وتخفيف همومهم واستثمار عظمة هذا الشهر المبارك وفضائله.