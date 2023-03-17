استقبل بيت الزكاة أمس وفد شركة شبكة الخدمات الآلية، لتوقيع عقد اتفاق الهدف منة توفير عدد خمس آلاف كرت ممغنط مسبق الدفع، وسيتم تشغيلها على مدار سنة كاملة مجانا قابلة للتجديد وذلك تبرعا من الشركة للمساهمة في أعمال البر والخير التي ينفذها البيت.



كان في استقبال الوفد مدير عام بيت الزكاة د.ماجد العازمي والمستشار أشرف عبدالرازق ومدير إدارة المشاريع والهيئات المحلية بالإنابة ردعان الهاجري، ومن قبل شركة شبكة الخدمات الآلية رئيس مجلس الإدارة صباح خالد الغنيم والمدير التنفيذي عفيف مكحل وأحمد الجندي رئيس إدارة المبيعات.



والهدف من هذه الكروت مسبقة الدفع هو انتفاع أصحاب الحاجة لها، عن طريق توزيعها عليهم وتوفير فيها ما يحتاجونه لمعيشتهم اليومية من سلع غذائية ومواد تموينية تمكن الاسر من شراء ما تحتاجة، وسيتم شحن الكروت بمبالغ مدفوعة من بيت الزكاة شهريا تتضمن عشرات الأسواق والمجمعات المنتشرة داخل الكويت، وأتى ذلك حرصا من بيت الزكاة علي تقديم المساعدات بطريقة لائقة وكريمة تساهم على إعانة تلك الاسر على المعيشة الكريمة.