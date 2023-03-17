3.2 % تراجع قيمة ملكيات الأجانب بأسهم البنوك الكويتية.. والإجمالي 4.2 مليارات دينار



شريف حمدي



قفزت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي امس بشكل لافت، بإجمالي تجاوز 111 مليون دينار استهدفت مكونات السوق الأول بنسبة 85% تقريبا، وجاءت هذه القفزة في السيولة جراء المراجعة نصف السنوية لمؤسسة «فوتسي راسل» لأوزان الأسهم الكويتية المدرجة بالمؤشر العالمي.



وتركزت السيولة بشكل لافت في جلسة امس حول أسهم قيادية في مقدمتها بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي استحوذ على 29.2 مليون دينار من السيولة، تلاه سهم الوطني بـ 16.4 مليون دينار، ثم سهم هيومن سوفت بـ 11.3 مليون دينار، والمباني بـ 9.5 ملايين دينار، وسهم زين بـ7.8 ملايين دينار.



وعلى المستوى الأسبوعي، شهدت السيولة ارتفاعا قياسيا بنسبة 143%، إذ بلغت المحصلة 329.6 مليون دينار بمتوسط يومي قفز إلى 66 مليون دينار ارتفاعا من 135.8 مليون دينار بمتوسط يومي 27 مليونا، وجاءت هذه القفزة جراء سيولة فوتسي امس، والتوسع في عمليات البيع التي شهدتها جلسة الثلاثاء الماضي من قبل الأفراد بشكل عام على إثر المخاوف التي انتابت أسواق المال العالمية ومنها أسواق المنطقة بعد إفلاس البنوك الأميركية.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية، خسرت القيمة السوقية 1.5 مليار دينار بنسبة انخفاض 3.2% ليصل الإجمالي إلى 45.124 مليار دينار تراجعا من 46.645 مليار دينار الأسبوع الماضي، وكانت جلسة الأربعاء الأفضل أداء للسوق بمكاسب سوقية تجاوزت 347 مليون دينار قلصت بعض الخسائر.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 86% بكميات أسهم متداولة 842 مليون سهم ارتفاعا من 453 مليون سهم الأسبوع الماضي، وكان سهم بيتك الأكثر تداولا على مدار جلسات الأسبوع.



ويترقب المتعاملون بالسوق تطورات الأوضاع على مستوى أزمة البنوك الأميركية، فضلا عن اجتماع الفيدرالي المرتقب الأربعاء المقبل بشأن رفع الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة على الدولار والتي كانت من أسباب أزمة البنوك الحالية.



وأنهت المؤشرات تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وذلك بانخفاض مؤشر السوق الأول 3.6% بخسارته 299 نقطة ليصل إلى 7839 نقطة تراجعا من 8138 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.4% بفقد 77 نقطة ليصل إلى 5424 نقطة انخفاضا من 5501 نقطة، كما خسر مؤشر السوق العام 3.2% بفقد 238 نقطة خلال جلسات الأسبوع ليصل إلى 7045 نقطة من 7283 نقطة.



إلى ذلك، اتسمت تعاملات الأجانب على اسهم البنوك الكويتية بالتوازن، وذلك من خلال استقرار نسب الملكيات في اسهم 5 بنوك هي التجاري والأهلي وبرقان وبوبيان ووربة، فيما ارتفعت في الوطني وبنك الكويت الدولي KIB، وانخفضت في الخليج وبيتك.



وتراجعت قيمة تعاملات الأجانب خلال الأسبوع بنسبة 2.3%، بإجمالي 4.2 مليارات دينار، انخفاضا من 4.3 مليارات دينار الأسبوع الماضي.