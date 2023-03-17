أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية للموسم 2023/2022 بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمباشرة عملها بإزالة المخيمات الربيعية مع انتهاء موسم التخييم في 15 مارس بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية.



وفي هذا السياق، أوضحت لجنة المخيمات الربيعية للموسم 2023/2022 أن الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء والأحمدي باشرت عملها بإزالة المخيمات الربيعية المخالفة امس، مثمنة تعاون أصحاب المخيمات الذين قاموا بإزالة مخيماتهم فور انتهاء موسم التخييم، وداعية أصحاب المخيمات المخالفة الى إزالتها فورا قبل أن تطولها آليات البلدية تجنبا لوضع بلوك لقيمة التأمين مع ضرورة الحفاظ على النظافة العامة لموقع المخيم بعد إزالته وإعادته إلى ما كان عليه للمحافظة على البيئة البرية.