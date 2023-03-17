آلاء خليفة



نظّمت مدرسة دسمان ثنائية اللغة فعالية حملت عنوان «مدرسة المستقبل ـ school of the future» للقسم الابتدائي، وذلك على مدار 3 أيام بحضور مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة د.سلمان اللافي، ونائب رئيس مجلس إدارة المدرسة أسامة الأرملي، ومديرة المدرسة سمر ديزمن، وناظر قسم المرحلة الابتدائية ويهان هيومن، وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب الذين حضروا الفعالية، حيث قام اللافي بعمل جولة على مرافق المدرسة التي شملت تنظيم الفعالية والتي تنوعت ما بين أقسام رياضية وفنية وتكنولوجية واقسام خاصة بالعلوم والفيزياء والرياضيات واللغة العربية والتربية الإسلامية. هذا، وأشاد مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة بوزارة التربية د.سلمان اللافي بالفعالية، مضيفا في تصريح خاص لـ «الأنباء»: سعدت كثيرا ما رأيته في المدرسة وتفاعل الطلبة والمشاريع التي قاموا بتقديمها والتجارب التي قدموها في مجالات مختلفة.