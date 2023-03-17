

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أطلقت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، عروضا لا تقاوم على مجموعة واسعة من موديلات نيسان بما في ذلك نيسان باترول الأيقونية، و«اكس - تريل» الجديدة كليا، و«باترول نيسمو» التي تنفرد بأدائها الفائق، و«سوبر سفاري» 2022 بأدائها المميز على الطرق الوعرة، و«باثفايندر» 2023 متعددة الاستخدامات، و«إكس- تيرا» 2023. ومع هذه الباقات الحصرية المميزة تمنح شركة نيسان البابطين عملاءها قيمة لا مثيل لها وتجربة فريدة وموثوقة.



لعشاق نيسان باترول، تعتبر هذه الفرصة الأمثل مع عروض غير مسبوقة، حيث يمكن للعميل تشكيل باقته الخاصة بقيمة 2000 دينار، ويهدف عرض نيسان باترول إلى تزويد عملاء نيسان براحة بال تامة. نيسان اكس - تريل الجديدة كليا، وهي سيارة عصرية متميزة تحمل جمال التصميم والمغامرة وتتميز بعرض يتضمن كفالة لمدة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق، وخدمة صيانة مجانية لمدة عام، وذلك بالإضافة إلى المزايا الإضافية للتسجيل المجاني والتأمين ضد الغير (الطرف الثالث) لجعل تجربة العملاء أكثر إثراء. أما عشاق باترول نيسمو، العلامة المطلقة للأداء، فسيحصلون على عرض لا يقبل المنافسة يشمل كفالة لمدة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وخدمة مجانية لمدة 5 سنوات/ أو 100.000 كلم. وهناك المزيد بانتظارهم. فهذا العرض يشمل أيضا تأمين شامل لمدة عامين وتظليل النوافذ وحماية خارجية بالكامل. ومع هذه المزايا الإضافية، فإن هذه الصفقة تبدو الأفضل لكل محبي نيسمو.



وتأتي سيارة سوبر سفاري 2022، الرفيق المثالي لرحلات الصحراء، مع هدية نقدية و5 سنوات كفالة و5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق، صيانة مجانية لمدة 5 سنوات. يضاف إلى ذلك التسجيل المجاني والتأمين ضد الغير. ويشتهر سوبر سفاري بأدائه الاستثنائي على الطريق، ويوفر قوة لا مثيل لها، مما يجعله لا يقاوم مع هذا العرض. ويمكن لعملاء باثفايندر أيضا الاستمتاع بمزايا مماثلة، بما في ذلك هدية نقدية، وخدمة الصيانة لمدة عامين أو 40.000 كم، مع التسجيل المجاني والتأمين ضد الغير. وبفضل تصميمها الداخلي الفسيح والأنيق، تضمن لك نيسان باثفايندر أن تكون كل رحلاتك مريحة لجميع أفراد، مما يجعلها السيارة المثالية للعائلات التي تحب استكشاف أماكن جديدة.



في الوقت نفسه يمكن لعشاق إكس- تيرا الاستمتاع بسيارة النزهة العائلية المفضلة لديهم مع مزايا حصرية تجعل امتلاك هذه السيارة أكثر جاذبية.



وتتميز سيارات نيسان بتكاملها مع تقنيات التنقل الذكي المتطورة من نيسان، والمصممة لتعزيز السلامة وراحة القيادة. وتشمل هذه الميزات المبتكرة نظام تنبيه حركة المرور الخلفي من نيسان، والذي ينبه السائقين إلى الأجسام الثابتة أثناء الرجوع إلى الخلف، ومجموعة من أنظمة مراقبة السلامة الأمامية والجانبية والخلفية. وتشمل تقنيات التنقل الذكي من نيسان نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة، والتحذير من مغادرة المسار (LDW)، والتحذير من النقطة العمياء (BSW) استنادا إلى تقنية الرادار، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، ومساعدة الضوء العالي (HBA). ومع هذه التقنيات المتطورة، توفر طرازات نيسان للسائقين مستوى لا مثيل له من الحماية وراحة البال، وتتيح لهم تجربة مستقبل القيادة اليوم.



وتدعو «نيسان البابطين» عملاءها لزيارة معارضها الموجودة في الري والأحمدي والجهراء لاغتنام الفرصة لتجربة الميزات الديناميكية جنبا إلى جنب مع صفقات راحة البال التي تأتي مع الطرز المختلفة.