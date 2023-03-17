

كرّمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت اللاعبين الفائزين بجائزتها التشجيعية لأفضل لاعب في الجولة عن الجولات الست الماضية (الجولة الـ 12 إلى الـ 16) من دوري زين الممتاز، وذلك تشجيعا لهم وتقديرا لتميز أدائهم الذي أسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس للكرة الكويتية.



وأعلنت «زين» عن أسماء الفائزين وهم لاعب نادي الفحيحيل يعقوب الطراروة عن الجولة الثانية عشرة، ولاعب نادي العربي عبدالرحمن الشرهان الفائز بجائزة الجولة الثالثة عشرة، ولاعب نادي القادسية عيد الرشيدي الفائز بجائزة الجولة الرابعة عشرة، ولاعب نادي القادسية خالد محمد إبراهيم الفائز بجائزة الجولة الخامسة عشرة، ولاعب نادي الكويت أحمد الظفيري الفائز بجائزة الجولة السادسة عشرة، ولاعب نادي كاظمة شبيب الخالدي الفائز بجائزة الجولة السابعة عشرة، وتم التكريم في مقر زين الرئيسي بحضور أعضاء اللجنة الفنية وممثلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومسؤولي «زين».



وتقدم «زين» جوائز نقدية وعينية للاعبين والجماهير تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري، بحيث تقدم الشركة جوائز قيمة للاعبين والرياضيين تشجيعا لهم على السعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة، وقامت بتقديم الجوائز ابتداء من الجولة التاسعة للموسم الجاري.



وتقدم «زين» جوائزها التشجيعية للرياضيين على النحو التالي: 10آلاف جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5 آلاف دينار جائزة هداف الموسم، و5 آلاف دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، و3 آلاف دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم.



وتم تشكيل لجنة تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بالجوائز التشجيعية بناء عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهم الكابتن سعد الحوطي رئيسا للجنة، ووائل سليمان، وأسامة حسين، ومحمد بنيان.



وتعتبر «زين» الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم الأربعة المقبلة (2022-2026) وهي الدوري الكويتي الممتاز الذي يعرف الآن باسم «دوري زين»، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دعمها لـ «أغلى الكؤوس» كأس سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وكأس سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم «كأس زين».