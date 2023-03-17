

منصور السلطان



أعلن ضابط إدارة التوعية في الإدارة العامة للمرور الرائد عبدالله أبوالحسن عن بدء تحرير المخالفات إلكترونيا والاستغناء عن المخالفات الورقية اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وقال أبوالحسن في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن الخطوة تلك تأتي انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطور الإلكتروني الذي يشهده العالم وحرصا من الإدارة العامة للمرور تطوير عملها وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين إلكترونيا، تم الانتهاء من مشروع المخالفات الإلكترونية والاستغناء عن المخالفات الورقية والذي سيبدأ العمل به الأسبوع المقبل، حيث سيقوم رجل المرور بتحرير المخالفة عبر جهاز اللاسلكي الذي يستخدمه في عمله وتأتي المخالفة للشخص المخالف عبر تطبيق «سهل» أو رسالة نصية عبر النقّال.



وأضاف الرائد أبوالحسن ان هناك عدة مشاريع سترى النور قريبا ستقدم للمواطن والمقيم إلكترونيا والاستغناء عن المعاملات الورقية، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بوزارة الداخلية.