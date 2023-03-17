أدت إضرابات في أربعة مطارات بألمانيا إلى إلغاء المئات من رحلات الطيران الجمعة في أحدث موجة من التحركات العمالية التي يشهدها هذا القطاع وتسببت في اضطرابات لحركة السفر خلال الشهور القليلة الماضية. ودعت نقابة فيردي أفراد الأمن وعمال المناولة الأرضية في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت وبادن-بادن إلى الإضراب احتجاجا على الأجور وظروف العمل.



وذكر مطار كولونيا - بون أن الإضراب تسبب في إلغاء 144 رحلة طيران. وأعلن مطار دوسلدورف في وقت سابق أنه يعمل وفقا «لجدول رحلات مخفض بشكل كبير»، وكان من المجدول في الأصل إقلاع وهبوط 368 طائرة الجمعة.



وقال مطار شتوتجارت في بيان إنه «لن يكون بالإمكان تنفيذ عمليات إقلاع أو هبوط بسبب إضراب فيردي»، طالبا من الركاب عدم التوجه إلى المطار.



وألغت مطارات برلين وبريمن وهامبورغ في وقت سابق كل الرحلات التجارية بسبب الإضرابات التي تأتي بعدما تسبب تعافي حركة السفر بعد جائحة كورونا في تأجيج مشاكل العمالة، فضلا عن مطالبة الموظفين بزيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم.



جاء ذلك استجابة لدعوة نقابة «فيردي» الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات إلى الإضرابات وذلك مع استمرار فشل المفاوضات بشأن أجور عمال أمن الطيران واستمرار الخلاف بشأن الأجور في القطاع العام.



وأكدت النقابة بدء الإضرابات في أكبر مطارين في ولاية شمال الراين- ويستفاليا، وهما مطار كولونيا/بون ومطار دوسلدورف. وبحسب البيانات لن تنتهي الإضرابات في بعض القطاعات حتى الساعات الأولى من صباح السبت.



وقال متحدث باسم فيردي: «لدينا مشاركة جيدة، الأجواء يسيطر عليها التصميم».