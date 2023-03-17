القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إلى مصر غدا تعد بمنزلة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها السفير أحمد أبو زيد اليوم الجمعة قبيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجية تركيا إلى القاهرة يوم غد/السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري سيستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه عقد مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك.