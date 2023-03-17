قال الكرملين الجمعة إن روسيا ستمدد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما مؤكدا تصريحات سابقة لوزارة الخارجية.

واجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحافيين على سؤال حول موقف موسكو بالقول فقط «روسيا تجدد الاتفاق لمدة 60 يوما».

بدورها، قالت أليساندرا فيلوتشي مديرة خدمة المعلومات التابعة للأمم المتحدة إن المفاوضات بشأن التمديد مستمرة. وأضافت «الاتفاق ينص على تجديده 120 يوما.. هناك مناقشات جارية ولا يمكننا أن نتكهن بما سيحدث. هذا من أجل نتيجة المناقشات».

وتابعت إن الأمم المتحدة «ليست من بين الموقعين الثلاثة على الاتفاقية.. الأطراف الثلاثة في الاتفاقية هي الدول الأعضاء (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة شاهدة على هذا الاتفاق».

من جهة اخرى، يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو خلال ايام للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة دولة هي الأولى له الى روسيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس».

واعتبرت وزارة الخارجية أنها «زيارة من أجل السلام» تهدف إلى «ممارسة التعددية الحقيقية.. وتحسين الحوكمة العالمية والإسهام في التنمية والتقدم في العالم».

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الاثنين «سيشهد لقاء ثنائيا، سيكون هناك غداء غير رسمي. واعتبارا من 21 مارس، سيعقد يوم مفاوضات».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي أن شي جين بينغ «سيجري تبادلا معمقا لوجهات النظر مع الرئيس بوتين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف «حاليا، تتطور بسرعة تغيرات لم نشهدها خلال قرن، ودخل العالم فترة جديدة من الاضطراب». وتابع أن «الصين ستتمسك بموقفها الموضوعي والعادل من الأزمة الأوكرانية وستلعب دورا بناء في تعزيز محادثات السلام».

ونشرت بكين الشهر الماضي وثيقة من 12 نقطة تحض موسكو وكييف على الدخول في مفاوضات سلام لوقف اطلاق النار.

وتعقيبا على الزيارة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون» البريجادير جنرال باتريك رايدر لشبكة (سي.إن.إن) إن من المهم أن تستمع الصين لوجهة النظر الأوكرانية لفهم تبعات دعمها لروسيا.

في الوقت ذاته، نددت الولايات المتحدة الجمعة بدعوة الصين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، معتبرة أنها تهدف إلى تعزيز التقدم الروسي وإعطاء الكرملين فرصة للتحضير لهجوم جديد، بحسب متحدث باسم البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو «نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في هذا الوقت».

في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.

وجاء في بيان «أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.