تضفي الأماكن الخارجية والمساحات الخضراء الشاسعة أجواء رائعة تشجع على تقديم تجربة شبابية كويتية في مناخ تنافسي وحماس عال بين المشاركين بأفكارهم المتنوعة وتخصصاتهم المختلفة.

وأكد علي وحيدي أحد مؤسسي سوق (بقشة ماركت) لـ«كونا» الحرص على فتح المجال أمام الطاقات الشبابية لعرض أفكارهم المتنوعة على مساحة خضراء شاسعة لمزيد من الشعور بالمتعة والانشراح والانطلاق للمشاركين ورواد السوق علي حد سواء وفي ظل هذه الأجواء والطقس المعتدل.

وأوضح وحيدي أن فكرة اختيار اسم (بقشة) تأتي «رغبة منا في إحياء التراث والكلمات الأصيلة القديمة لاسيما أن البقشة تحتوي اشياء مختلفة ولاستخدامات عديدة».

واضاف ان السوق يقوم على مبدأ دعم الأعمال الشبابية ماديا ومعنويا انطلاقا من رؤية خدمة المجتمع من الرعاة المميزين من الشركات المعروفة وأبرزهم بنك الكويت الوطني وشركة زين للاتصالات.

من جانبها أشادت المؤسس والشريك في السوق رشا الفهد لـ«كونا» بحيوية الشباب وأفكارهم المتنوعة قائلة ان «الصبر والتنوع في العمل التجاري هو الطريق لتطويره ومن ثم الاستمرار فيه».

وأكدت الفهد ان تلك القناعة جاءت بعد تجاربها الطويلة في المعارض المختلفة.

بدورها قالت المشاركة عادلة البغلي انها من هواة صنع وانتاج الحقائب القماشية والجلدية وركزت في هذا المعرض على اضفاء الطابع الرمضاني على بعض الحقائب المعروضة.

وأوضحت البغلي أنها قامت بطباعة الحرف والصور التراثية المتنوعة على الحقائب تلبية لرغبة وطلب رواد السوق للاستفادة منها في موسم القرقيعان القادم خلال شهر رمضان المبارك.