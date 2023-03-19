وليد النصف: المبادرون مستقبل واعد للقطاع الخاص

أكد أن دورهم مهم في مساندة «الحكومي» وخلق فرص عمل للخريجين.. وأن دعم الكويتيين الناجحين والاحتفاء بمشاريعهم يعززان التنمية الاقتصادية

عبدالله المضف: نتمنى على الدولة تبنّي قوانين لمصلحة المبادرين

هؤلاء الشباب فرضوا أنفسهم وجذبوا انتباه الدول المجاورة

عصام الصقر: ريادة الأعمال عمود فقري للاقتصادات المزدهرة

فهد العثمان: المبادرون ثروة قومية للكويت وقياديو المستقبل



علي إبراهيم



كشفت «القبس» و«Forbes - الشرق الأوسط» عن قائمة أقوى 20 رائد أعمال في الكويت، في حدث ينظم للمرة الأولى في البلاد، بحضور كوكبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين بنجاحات المبادرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقال رئيس تحرير جريدة القبس الزميل وليد عبداللطيف النصف: «إن القبس، ومنذ نحو 8 سنوات، اتخذت خطوة جريئة لمواكبة التطور الرقمي عبر تدشين موقعها الإلكتروني برؤية ثاقبة وإرادة صلبة».



وأضاف النصف، في كلمته خلال منتدى الكويت لرواد الأعمال 2023، أن «القبس» قامت بالتوجه نحو الشباب وأعطتهم مساحة أكبر واهتماما أوسع، حتى باتوا جزءا من أسرتها الإعلامية عبر استقطابهم في مختلف المجالات المهنية وصناعة المحتوى، وإلحاقا واستكمالا لذلك، توجهت الجريدة نحو الشباب ميدانيا عبر احتوائهم في أنشطتهم وطموحاتهم.



وأوضح أنه من ضمن القرارات الأساسية في هذا التوجه الاحتفاء بالمبادرين الناجحين، كجزء من دعم هذه الفئة التي تشكل أساس وبنيان المستقبل من جهة، والمستقبل الواعد للقطاع الخاص الذي لا بد أن يأخذ دوره المستحق في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، لا سيما أن رهانات الدول تزداد على القطاع الخاص.



وأشار النصف إلى أن دعم واستقطاب هؤلاء المبادرين الكويتيين الناجحين والاحتفاء بمشاريعهم تصب في النهاية في خلق وإيجاد مصادر دخل ووظائف تلبي طموحات المواطنين والقطاع الخاص، وتساهم إيجابا في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى دورهم في مساندة القطاع الحكومي لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة وخلق فرص عمل للخريجين الجدد وإيجاد مصادر دخل جديدة.



وبارك النصف لجميع الفائزين في «قائمة أفضل 20 رائد أعمال في الكويت» الذين تمكنوا من أن يفرضوا أنفسهم بقوة نجاحهم في عالم الأعمال بالقطاع الخاص، متمنيا لهم التوفيق في مشاريعهم المستقبلية، ليكونوا نموذجا يحتذى في مجال ريادة الأعمال لمبادرين جدد بأفكار تجارية خلاقة تخدم تطور وازدهار اقتصادنا الوطني.



بدوره، أكد نائب رئيس تحرير جريدة القبس الزميل عبدالله المضف أن القوانين الحالية في الكويت لا تتناسب مع حجم طموحات المبادرين ولغة العصر، التي بدأت تتغير بشكل سريع ومبهر.



وقال المضف، في كلمته خلال تكريم رواد الأعمال في الكويت: «وجب علينا في هذه الفعالية أن نسلط الضوء على 20 شابا، استطاعوا فرض أنفسهم في سوق العمل وجذب انتباه الدول المجاورة، بالرغم من الحالة السلبية التي تعم البلاد والقوانين القديمة المتعلقة باستخراج الرخص ومسائل العمال ومشاريع الإنترنت التي هي نواة المستقبل».



وأضاف أن الكويت مازالت زاخرة بالإنجازات، وتمتلك أسماء شابة لامعة وعقولا متفردة، متمنيا على الدولة أن تتبنى قوانين لمصلحة المبادرين، وأن تضع يدها بأيديهم من دون الخوض بالحسابات السياسية، التي يفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن القضايا الاقتصادية، في حال أرادت أن تبني اقتصادا متينا يعتمد على السواعد الكويتية الشابة.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «يسعدني التواجد في هذا الحدث المميز.

وأود أن أشكر جريدة القبس ومجلة فوربس على تنظيم هذه الفعالية المهمة التي ستتوج المساهمات والنجاحات البارزة لرواد الأعمال والمبادرين الكويتيين في مختلف القطاعات».

وأضاف الصقر في كلمته خلال المنتدى: «بكل تأكيد أن هذا التتويج سيكون بمنزلة مصدر إلهام ودافع كبير لمبادرين آخرين للسير على خطى ودرب النجاح وإحداث تأثير إيجابي على اقتصادنا الوطني».



وأكد الصقر أن «الوطني» يؤمن بأن ريادة الأعمال تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر، ويفتخر البنك بالدعم الذي يقدمه لهم انطلاقا من حرصه على مسؤوليته المجتمعية تجاه رعاية وتنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصممة خصوصا لهم، فضلا عن توفير فروع خاصة بالخدمات المصرفية للأعمال على مستوى كل مناطق الكويت، لتسهيل أعمالهم، وتقديم استشارات وعقد اللقاءات والتواصل معهم بشكل دوري من منطلق إدراكنا للدور الحاسم الذي يلعبه هذا القطاع في بناء اقتصاد قوي ومستدام.



وأوضح الصقر أن «الوطني» اتجه واتخذ خطوات متسارعة على مدى السنوات الماضية استعدادا للجيل القادم من التكنولوجيا، والتي تضمنت تدشين أول مختبر للابتكار في القطاع المصرفي والمالي الكويتي، والذي يعد اليوم من الأكبر في المنطقة، كما انه يلعب دورا مهما في استراتيجية البنك الرقمية لتمكينه من استشراف فرص النمو المستقبلية من خلال العمل كحاضنة وجسر يتم من خلاله إبرام الشراكات مع المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية لتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي تطلعاتهم.



وأكد أن «الوطني» سيواصل رسالته التي بدأها منذ 7 عقود في الدفع بقوة على الدور الأساسي للخدمات المصرفية نحو تمكين الشركات والأفراد من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، كونها مصدرا للقوة في الأوقات الصعبة.



وختم الصقر كلمته بتقديم التهنئة إلى جميع الفائزين في قائمة «أفضل رواد الأعمال»، وشكرهم على مساهمتهم في قاطرة نمو وازدهار الاقتصاد الكويتي.



بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، فهد العثمان أن «الاحتفال بالنجاح لا يقل أهمية عن النجاح نفسه».



وقال العثمان في كلمته إن المشهد العام في الكويت يشوبه الكثير من السلبية والتشاؤم، والبعض يرى أن البلاد تراجعت في الكثير من الميادين والأمور أصبحت سيئة ومتردية، فيما أعتقد من وجهة نظري أن الأوضاع ليست بهذا السوء رغم أنها ليست متميزة.



وأضاف: «عندما نتكلم عن المستقبل هذا موضوع آخر، لأن المستقبل اختيار، فهناك العديد من الدول دُمرت بنيتها التحتية وعصف بها الانهزام والانكسار، ثم قامت من ركام الحروب ونهضت، وأمثلة كثيرة بالتاريخ لدول من هذا النوع».



واستشهد العثمان بفيلم «بيرل هاربر»، الذي يبين كيف كانت هناك لحظة انكسار حاد للولايات المتحدة، ولكنها اختارت أن تنتصر للمستقبل، وها هي اليوم دولة عملاقة تقود العالم وتسهم في الحضارة البشرية التي نعيشها من النواحي التقنية والمالية والاقتصادية.



وأردف العثمان بالقول: لدينا مؤسسات كثيرة جيدة ولكن لأنها لم تنتصر للمستقبل ولم تواجه التغيير بشجاعة اندثرت، وهذا ما ينطبق على الأفراد الذين عانوا الكثير من ظروف مادية واجتماعية صعبة جدا، لكنهم اختاروا التفاؤل والعمل، وحققوا نجاحات وإنجازات بارزة.



ولفت إلى أن الكويت خلال السنوات السبعين الماضية حققت في المحصلة إنجازا تنمويا مميزا، فيما اليوم تعاني من إخفاقات، ولكن في وجهة نظري أنها مرحلية، وهي نتيجة لاستحقاقات النجاح وللمتغيرات الكثيرة المعقدة في العالم، سواء في التقنية أو الاقتصاد أو في السياسة.



وتابع: «عندما ينجح الفرد يواجه مجموعة من المشاكل والتحديات - على سبيل المثال - يأتي إليك طالب مجتهد ومتفوق في الثانوية، ويلتحق بكلية الطب ثم يتعثر ويفشل في السنة الأولى أو الثانية، والسبب لأن الأدوات التي كان يستخدمها في السابق لم تعد مناسبة وملائمة للمرحلة الجديدة.

ولكن لا يمكن القول إنه طالب فاشل وإن كان هناك إخفاق، لأن التنمية والعمل لا يسيران بخط مستقيم، وهذا مثال ينطبق على فرد ومؤسسة، وعلى بلد أيضا، لذلك فإن المستقبل بأيدينا ونحن نختاره لنكون رابحين أو خاسرين».



وأضاف العثمان: «اليوم نحن نحتفل بنجاح المبادرين، ومن دون أي مبالغة يجب أن ننحني لهؤلاء الشباب لشجاعتهم، لأنهم اختاروا الطريق الصعب والاعتماد على النفس والذات، في ظل جو مشحون بالسلبية للأسف».



وقال: «هؤلاء الشباب اختاروا التفاؤل والعمل والاعتماد على الذات والإيمان بأنفسهم وببلدهم وبنظامهم واقتصادهم، فهنيئا لهم جميعا، وللمشاركين الآخرين في المسابقة الذين كان لهم شرف المحاولة وتعلموا دروسا سيستفيدون منها في تطوير أعمالهم».



وأردف بالقول: «هؤلاء الشباب هم ثروة قومية للبلد ولم أبالغ، لأنهم قياديو المستقبل، ومثل هذا النوع من الأعمال تنشئ القيادات، والكويت اليوم تحتاج إلى قياديين يتحلون بالشجاعة في القطاع الخاص وفي المؤسسات التجارية والإدارة العامة وفي الوزارات، لذلك من الواجب دعمهم واحتضانهم».



ورأى العثمان أنه خلال فترة الجائحة كان هناك تقصير بحق المبادرين من قبل الدولة والمجتمع، حيث كان يفترض الوقوف إلى جانبهم، كما وقفت الحكومة مع موظفي القطاع العام كافة.



وأكد العثمان على ضرورة دعم أي فرد لديه الاستعداد للمبادرة وتشجيعه مهما كان صغر مبادرته، لأن مصير بعض المشاريع قد يكون النجاح والتوسع وتصبح علامات تجارية مشهورة تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.



واستشهد العثمان بمعرض أقيم مؤخرا للدراريع الرمضانية، وقام فريق من جامعة AUM بالتقصي عنه، حيث كان الملف للنظر مشاركة 250 عارضة كويتية، وكان أغلب الحضور من دول الخليج الذي أكدوا لفريق الجامعة أنهم منبهرون من ذوق بنات الكويت، مؤكدا أن هذه ثروة ولا يجوز أن نسمح لأحد بالتصغير من شأنها بل يجب أن ننحني لكل من يحاول.



إيماناً منها بدور القطاع الخاص في تمكين المبادرين وتعزيز منظومة الابتكار



«زين» راعٍ رئيسي لحفل «القبس» و«فوربس»



أعلنت شركة زين الكويت عن رعايتها الرئيسية لحفل جريدة القبس ومجلة فوربس الشرق الأوسط لقائمة «أفضل 20 رائد أعمال في الكويت»، والذي احتفى بالمبادرين ورواد الأعمال الشباب الذين ساهموا في تعزيز منظومة الشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية والرقمية بالكويت، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاع الخاص والإعلاميين ومجتمع ريادة الأعمال المحلي.

وجاء دعم «زين» لهذه المبادرة «التي أطلقتها مؤسستان إعلاميتان مرموقتان على المستويين المحلي والإقليمي» استمرارا لجهودها الحثيثة في تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم المبادرين وأصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة في مجتمع الأعمال بالكويت، فالشركة تبدي التزاما متناميا نحو ممارستها للاستدامة المجتمعية، وهي حريصة على وضع بصمة مؤثرة لدعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي في البلاد.



وخلال الحفل، شاركت زين في تكريم مجموعة من رواد الأعمال الفائزين، والذين تم اختيارهم من أكثر من 100 رائد أعمال ترشحوا للفوز بالقائمة التي وضعتها كل من «القبس» و«فوربس الشرق الأوسط» للاحتفاء بأصحاب الشركات الناشئة الأكثر تميزا في السوق المحلي استنادا إلى مجموعة من المعايير المعتمدة عالميا مثل الابتكار والقابلية للتوسع والحجم وسجل الأداء وغيرها، وتم اختيار الفائزين من 5 فئات مختلفة شملت التجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والطاقة وحاضنات الأعمال.

كما رعت «زين» أيضا منتدى الكويت لرواد الأعمال 2023 الذي نظمته «القبس» و«فوربس الشرق الأوسط» قبل حفل إعلان الفائزين، واستضافته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، حيث ناقش المنتدى على مدى 3 حلقات نقاشية مواضيع عدة تخص قطاع ريادة الأعمال المحلي والتطور التكنولوجي والرقمي بالقطاع، إضافة إلى التحديات التي تواجه المبادرين في الكويت، واستضاف المنتدى العديد من المبادرين والأكاديميين والاقتصاديين ومسؤولي القطاع الخاص.

ولدى زين رصيد متميز من الجهود والمبادرات التي تعنى بدعم المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، أبرزها برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي أطلقت دورته السابعة مؤخرا بهدف الأخذ بيد المبادرين نحو الفرص والخبرات التي تضمن لهم النمو المستدام والاستفادة من شبكة شركائها الواسعة لإيصالهم بالصناديق الاستثمارية وشركاء النجاح ومساعدتهم على وضع خطوة أولى ثابتة في عالم الأعمال.



ويعتبر برنامج ZGI من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحا تحت مظلة استراتيجيتها لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بحيث انطلق قبل أكثر من عشر سنوات وساهم في تمكين وتدريب أكثر من 1500 شاب من الجنسين من الكويت والعالم العربي.



ووصلت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة التي قدمها البرنامج إلى ما يقارب 30 مليون د.ك (100 مليون دولار أميركي) حتى اليوم، ويملك 30% من خريجي البرنامج شركات نشطة في الأسواق المحلية والإقليمية، كما قامت 40% من هذه الشركات بجمع رأس مال خاص بها.



وحصد البرنامج مؤخرا جائزة «أفضل مبادرة لتمكين نظم الأعمال في العام 2023» خلال حفل جوائز E - Business من مجلة «Entrepreneur الشرق الأوسط» المرموقة في دبي، وذلك تقديرا لجهود زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة.



أقوى 20 رائد أعمال في الكويت لعام 2023



ضمت قائمة أقوى 20 رائد أعمال في الكويت لعام 2023، في نسختها الأولى، مجموعة من رواد الأعمال في قطاعات تكنولوجيا التعليم وحاضنات الأعمال والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتصميم الداخلي والطاقة، حيث سطروا قصص نجاح ملهمة تخطت حدود الكويت. وفيما يلي أسماء الفائزين في القائمة:



٭ علي أبو الحسن - تاب بايمنتس.



٭ طلال العجمي - في أي ماركتس.



٭ سليمان العنجري وأحمد الشايع - دبدوب.



٭ طلال العوضي - أوتو.



٭ هاشم بهبهاني وأحمد معرفي - كودد.



٭ عبدالله الدبوس - ماي فاتورة.



٭ علي الإبراهيم - تطبيق كوفي.



٭ عذبي العنزي ونوري العنزي - جست كلين.



٭ عبدالرحمن الهاجري - برايت جلف.



٭ فرح الحميضي - فرح هوم - مرزام.



٭ عبدالعزيز اللوغاني - فلاورد.



٭ شوق المرزوق وفهد المرزوق - مرزوق.



٭ عبدالله المشاري - رايد روف.



٭ عبدالله المطوع - كاري.



٭ خالد العتيبي - أوغو.



٭ عبدالرحمن الرشيدي - ترايب.



٭ محمد شملان الرشيدي - ون غلوبل.



٭ محمد السريع - دورات.



٭ صالح التنيب - راحة.



٭ نور بودي - درسني - باونس - تنكس.



نوريس: دور كبير للمبادرين في نجاح اقتصاد الكويت والارتقاء بمكانتها العالمية





شانون نوريس

أعربت مديرة تنظيم الفعاليات في «فوربس الشرق الأوسط» شانون نوريس عن فخرها برواد الأعمال الواعدين في الكويت، الذين لهم تأثير كبير في نمو القطاع التكنولوجي والصناعي في البلاد، والمساهمة في نجاح اقتصاد الكويت والارتقاء بمكانتها العالمية.

وقالت نوريس في كلمتها خلال «منتدى الكويت لرواد الأعمال 2023» إنه تم النظر في عدد من العوامل أثناء اختيار هذه المجموعة من قادة الأعمال الشباب المبدعين، مثل الابتكار وقابلية التوسع المحتملة، بالإضافة إلى حجم وتاريخ مساعيهم التجارية.



النصف يشكر الرعاة



وفي ختام كلمته، تقدم وليد النصف باسمه وباسم أسرة جريدة القبس، بجزيل الشكر إلى جامعة AUM الراعي الرئيسي لهذا الحدث المهم، كما خص بالشكر جميع الشركات الراعية وهي: «بنك الكويت الوطني، شركة زين، مجموعة الملا، شركة الأهلي كابيتال، شركة علي الغانم للسيارات»، والشكر موصول إلى جميع الحضور من ممثلي بنوك وشركات وشخصيات اقتصادية.



العثمان يشكر «القبس» و«فوربس»



في ختام كلمته، توجه فهد العثمان بجزيل الشكر إلى أسرتي جريدة القبس و«فوربس» على مبادرتهما في دعم الشباب، مؤكدا أن النقلة النوعية



لـ «القبس» وما فعلته خلال فترة قصيرة مثال يحتذى ليس للمجال الإعلامي فقط، بل لأي مؤسسة ناجحة وبلد أيضا، وقال: «إن أولادنا وأحفادنا يريدون دعمنا وتشجيعنا، وكويتنا الغالية تصرخ وتستنجد وتريد الحب والتفاؤل».