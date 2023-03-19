

نظمت شركة المرافق العمومية عملية إخلاء بشكل ناجح لتقييم خطط مواجهة الحالات الطارئة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.



وقال الرئيس التنفيذي م.صالح العثمان: إن عملية الإخلاء الوهمي تأتي ضمن المنظومة الأمنية التي تطبقها المرافق العمومية والتي تقضي بتنفيذ هذه العملية بشكل دوري، وذلك للوقوف على مدى جاهزية نظم الشركة لعملية إخلاء وهمي بشكل ناجح لتقييم خطط مواجهة الحالات الطارئة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.



وأضاف: «إن عملية الإخلاء الوهمي تأتي ضمن المنظومة الأمنية التي تنفذها الشركة وتقضي بتنفيذ هذه العملية على مباني الشركة بشكل دوري، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المنشآت والعاملين فيي الشركة لمواجهة أي من حالات طارئة.

وتابع ان العملية التي تقوم بها الشركة ساهمت بشكل كبير في زيادة خبرات موظفي المرافق في التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث، وهو ما ظهر واضحا في هذه العملية بحرص جميع الموظفين بتنفيذ العملية التي تمت بشكل منظم وعن طريق استخدام مخارج الطوارئ، وبإشراف أعضاء الفريق الأمني.

ولفت العثمان إلى أن المرافق العمومية تحرص دائما على تدريب موظفيها على خطط الإخلاء، وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم، متوقعا أن يتم تكرار التجربة في أماكن أخرى، لتعزيز قدرة العاملين وجاهزيتهم في التعامل مع الحالات الطارئة.