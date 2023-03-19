جلسات سرية وبرامج توعوية وتخصيص فصل بكل جناح للعلاج الفردي

تفعيل دور الآباء والباحثين النفسيين لمساعدة الطلبة في الاستعداد للامتحان



عبدالعزيز الفضلي



أعد قطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية خطة علاجية لمحاربة ظاهرة الغش في الاختبارات، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وكيل القطاع د.غانم السليماني سيقوم بعرضها على وزير التربية لاعتمادها، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بها بعد شهر رمضان المبارك.



وترتكز الخطة على 5 بنود وهي كالآتي:



1- تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات مع المعلمين والإدارة وتبادل المعلومات وتعزيز الثقة بين البيت والمدرسة من أجل التخفيف والحد من انتشار السلوكيات الخاطئة لدى أبنائنا الطلبة والتخلص من ظاهرة الغش.



2- تفعيل دور الباحث النفسي في مساعدة الطلبة على كيفية الاستعداد للامتحان والتخفيف من القلق الناجم عنه لما لذلك من أثر على أداء الطالب في الموقف الاختباري.



3- وضع برامج توعوية منذ بداية العام الدراسي حول تعليمات الغش، تحتوي على الاستشارات الجماعية «جماعة الدعم الاجتماعي»، «الجلسات الأسرية»، و«المنهج السلوكي».



4- عمل حملات توعية للطلبة من قبل الباحثين حول غرس قيمة مواجهة الغش عن طريق الإذاعة الصباحية وكذلك توعيتهم في الفصول عن طريق النشاط الاستهلالي في بداية الحصة.



5- تخصيص فصل بكل جناح للعلاج الفردي بالتنسيق مع قطاع التعليم العام للعلاج الفردي للطلبة الذين يعانون من ضعف تراكمي.