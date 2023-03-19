

استدعى مدرب منتخب إسبانيا الجديد لويس دي لافوينتي الحارس كيبا أريزابالاغا والمهاجم إياغو أسباس ضمن تشكيلة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر ضد النرويج واسكتلندا.



وحافظ دي لا فوينتي على 11 لاعبا فقط شاركوا في نهائيات كأس العالم في قطر عندما خرجت إسبانيا من دور الستة عشر أمام المغرب تحت قيادة سلفه لويس إنريكي، وكان مدافع برشلونة جوردي ألبا ضمن المستبعدين.



كما عاد مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز (33 عاما) للتشكيلة للمرة الأولى منذ 2018، بينما انضم ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا وجوسيلو لاعب إسبانيول لأول مرة في تشكيلة «لاروخا».