مشروع ولائم إفطار صائم لطلبة البعوث والعاملين في المسجد طوال رمضان بالتعاون مع جامعة الكويت وبيت التمويل

علي شداد: صلاة التراويح بقراء شباب جدد لأول مرة يصلون في المسجد الكبير حفظة لكتاب الله تعالى بالقراءات العشر



أسامة أبو السعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الشؤون الثقافية طراد العنزي على جاهزية المسجد الكبير أمام المصلين في صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المقبل بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة ڤيروس كورونا وأعمال الصيانة التي انتهت، ولله الحمد والمنة.



وقال العنزي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في المسجد الكبير أمس: كعادتها السنوية تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعداد خطة متكاملة لتنظيم ليالي شهر رمضان وتوفير كل متطلبات جموع المصلين التي ستصل إلى المسجد الكبير لأداء صلاتي التراويح والقيام خلال ليالي رمضان المبارك.



وأضاف أن إدارة المسجد الكبير قامت بوضع خطة شاملة لكل الاستعدادات اللازمة لتنظيم الليالي المباركة فحددت مجالات العمل فكانت موزعة بين المجال الثقافي والاجتماعي والديني والمجال الفني والخدماتي والمجال الإعلامي والمجال الإداري والمالي.



ولفت العنزي إلى أن إدارة المسجد الكبير حرصت على العمل وبشكل منظم لتنظيم المجال الديني والثقافي فأنجزت جدول قراء صلاة التراويح بواقع 10 قراء وجدول قراء صلاة القيام بواقع 10 قراء وجدول وعاظ الخواطر الإيمانية لصلاة القيام بواقع 10 وعاظ، بالإضافة إلى إنجاز جدول واعظات الدروس الإيمانية لصلاة القيام والمكون من 9 واعظات.



وتابع: كما تم الاستعداد لإقامة 6 أنشطة خلال شهر رمضان في المسجد الكبير متمثلة في:



1- مشروع ولائم إفطار صائم لطلبة البعوث والعاملين بالمسجد الكبير طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جامعة الكويت وبيت التمويل الكويتي والمسجد الكبير.



2- مشروع نقصة بوبيان بتوزيع وجبات الإفطار للفقراء والمساكين بالتعاون مع المسجد الكبير.



3- نادي النشء الثقافي للفتيات خلال صلاة القيام.



4- مسابقة ورتل لحفظ القرآن الكريم لبنك بوبيان.



5- مسابقة تلاوات لحفظ القرآن الكريم لبيت التمويل الكويتي.



6 - مسابقة حفظ القرآن الكريم لجمعية المهندسين الكويتية.



بدوره، قال مدير إدارة المسجد الكبير علي شداد المطيري، إن المسجد الكبير جاهز لاستقبال المصلين، ونحن عائدون بإذن الله هذا الموسم بعد انقطاع ثلاث سنوات بسبب الجائحة والصيانة، وهذا الموسم ستقام صلاة التراويح بقراء شباب جدد أول مرة يصلون في المسجد الكبير حفظة لكتاب الله تعالى بالقراءات العشر وأيضا صلاة القيام ستكون مع قرائنا المشهورين ونحن على أتم الاستعداد لتقديم جميع الخدمات.



وأضاف: نحن سعداء بهذا المؤتمر الصحافي للإعلان عن انطلاق أنشطة وفعاليات المسجد الكبير لهذا العام بعد انقطاع ثلاث سنوات، وستقام صلاة التراويح هذا العام من خلال أئمة كويتيين وعددهم 6 من حفظة كتاب الله تعالى بالقراءات العشر وبعض الأئمة الموجودين في هذا المسجد.



ولفت إلى أن صلاة القيام ستقام من خلال مقرئينا المشهورين، وسيقدم المسجد من ضمن أنشطته الرمضانية إفطار الصائم في الخيمة الكبرى لرواد المسجد والمحتاجين وطلبة البعوث في جامعة الكويت وذلك بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وذلك للحضور ومشاركة إفطار الصائم وشهود الأجواء الإيمانية في المسجد الكبير.



وزاد: لدينا مسابقة للقرآن الكريم برعاية بيت التمويل الكويتي، وكذلك توزيع وجبات إفطار الصائم برعاية بنك بوبيان، وأيضا مسابقة للقرآن الكريم برعاية بنك بوبيان، كما توجد مسابقة أخرى للقرآن الكريم بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية.