

منصور السلطان



تسلمت السلطات الأمنية من الجانب العراقي وافدا أميركيا بعد اقتحامه منفذ العبدلي وهروبه وصولا إلى منفذ صفوان على الطرف الآخر من الحدود، وتم اقتياده إلى الجهات المختصة.



ووفق ما أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، فإن الوافد الأميركي، وهو من أصول عراقية، كان قد اقتحم منفذ العبدلي الحدودي مساء أول من أمس بسيارة مستأجرة، حيث كان يقود بسرعة جنونية، ولم يمتثل للأوامر العسكرية بالتوقف، واستمر بالقيادة حتى وصل إلى منفذ صفوان العراقي وسلم نفسه لرجال الامن العراقي بعد اصطدامه بالحاجز الأمني ودوريات الأمن.



وتابع: طالب رجال الأمن الكويتي بإعادة الوافد كونه خرج بصورة غير قانونية وذلك دون تصريح او استكمال اجراءات السفر، وهو ما تأخر نحو 3 ساعات جرت خلالها محادثات أمنية، كما جرى خلالها إغلاق منفذ العبدلي أمام القادمين من العراق باستثناء الكويتيين والخليجيين بعد إبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية.