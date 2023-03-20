

منصور السلطان



سيطر رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أول من امس على خليجي و«غير كويتي» تخصصا في ترويج السموم المخدرة بعد مقاومة شرسة عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وأدوات التعاطي ومعدات خاصة لبيع المواد المخدرة.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: عقب الاشتباه بسيارة دفع رباعي متوقفة في مواقف إحدى المدارس وتوجهت نحوها دورية الإسناد، إلا أن قائدها هرب واصطدام بالدورية، وبعد إيقافها بالقوة نزل منها شخصان وتهجما على رجلي الأمن اللذين استطاعا السيطرة عليهما وتقييدهما وبالاستعلام عنهما اتضح انهما خليجي وغير كويتي من أرباب السوابق، وبتفتيش السيارة عثر على كمية كبيرة من مادة الحشيش موزعة على أكياس صغيرة جاهزة للبيع والعثور على كمية أخرى من الحبوب المخدرة نوع «لاريكا»، بالإضافة إلى أدوات تعاط ومعدات خاصة للبيع وميزان حساس ومعدات تقطيع.



من جهة أخرى، تمكن رجال نجدة مبارك الكبير من ضبط وافد عربي يبلغ من العمر 46 عاما يقود سيارة في منطقة القصور وهو بحالة تعاط شديد وبحوزته كمية من المواد المخدرة.وعليه تمت إحالة المتهمين الثلاثة والمخدرات المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.