الشمري لـ «الأنباء»: هدفنا أن يلتقي طلبة الكلية مع ممثلي سوق العمل ليكون الطالب على استعداد تام لخوض غمار العمل

حسن لـ «الأنباء»: جمعية المهندسين تدعم طلبة الهندسة.. ومخرجات الكلية متميزة دائماً ويبرز ذلك في مشاريع تخرجهم



آلاء خليفة



حرصا على جمع طلبة الكلية بممثلي سوق العمل من مختلف الجهات للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة، والوقوف على متطلبات الحصول على هذه الفرص، افتتحت جمعية طلبة الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرض الفرص الوظيفية، والذي يقام برعاية شركة لآلئ الكويت العقارية إضافة إلى رعاية إعلامية من جريدة «الأنباء»، ورعاية عدة جهات أخرى.



وعلى هامش المعرض، أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت خالد الشمري أن الجمعية نظمت معرض الفرص الوظيفية برعاية عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عايد سلمان، لافتا إلى أن المعرض مستمر إلى يوم غد الثلاثاء 21 الجاري من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، داعيا جميع الطلبة إلى الحضور والاستفادة من فعالياته.



وكشف الشمري أن هناك نحو 25 جهة مشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص، مضيفا ان الهدف منه توفير فرص وظيفية لطلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول، مضيفا أن الجمعية حريصة على أن يلتقي طالب الهندسة قبل التخرج بممثلي سوق العمل من القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص لمعرفة الفرص المتاحة وكذلك متطلبات تلك الجهات من الخريجين حتى يكون الطالب على استعداد تام بعد التخرج لخوض غمار سوق العمل.



وأوضح الشمري أن الجمعية ستقدم العديد من الأنشطة والفعاليات لطلبة وطالبات الكلية الفترة المقبلة، متوجها بالشكر الجزيل إلى عميد الكلية د.عايد سلمان وجميع رعاة المعرض.



إبداع وابتكار



من ناحيتها، قالت نائب رئيسة لجنة المعارض في جمعية المهندسين الكويتية م.أحلام حسن، إن الجمعية حريصة دوما على دعم الطلبة والطالبات والمشاريع والأنشطة الطلابية بجامعة الكويت، وهذا الأمر ليس بغريب على جمعية المهندسين.



وأفادت بأن جمعية المهندسين الكويتية حريصة على إسداء جميع النصائح لطلاب الكلية خلال المعرض من أجل الحصول على فرص وظيفية متميزة بعد التخرج سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدة أن مخرجات الكلية متميزة دائما وهذا ما نراه على أرض الواقع لاسيما في مشاريع التخرج التي تشهد تميز وإبداع وابتكار عاما تلو الآخر.



وحثت حسن الطلاب على بذل المزيد من الجهد خلال فترة الدراسة، متمنية لهم مستقبلا باهرا في مختلف قطاعات العمل، مؤكدة أن جمعية المهندسين الكويتية تفتح أبوابها دوما لهم.



خبرات وفوائد



بدورها، أوضحت نائب الرئيس لشؤون الطالبات بجمعية الهندسة والبترول، الجفول الشمري أن معرض الفرص الوظيفية والذي تنظمه جمعية طلبة الهندسة والبترول لمدة 3 أيام ضم مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.



ودعت الشمري جميع الطلبة للحضور إلى المعرض والالتقاء بممثلي الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خبراتهم بما يعود بالنفع والفائدة على الطلبة بعد التخرج وحين الالتحاق بسوق العمل، مشيرة إلى أن المعرض يساعد الطلاب كذلك على إيجاد فرص وظيفية متميزة بعد التخرج.



وأشادت بتفاعل الطلبة وحرصهم على الحضور إلى المعرض والالتقاء بممثلي سوق العمل.



تنظيم جيد



من جانبه، أشاد الطالب عبدالمحسن العنزي بمعرض الفرص الوظيفية والذي تنظمه جمعية طلبة الهندسة والبترول على مدار 3 أيام، مشيدا بحسن تنظيم المعرض وبالجهات المشاركة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.



وأفاد العنزي بأن المعرض يعد فرصة جيدة لالتقاء الطلبة بممثلي سوق العمل والاستماع لهم ولنصائحهم وكذلك في توفير فرص وظيفية للطلاب بعد التخرج.



وتوجه العنزي بالشكر والتقدير لأعضاء جمعية الهندسة والبترول على تنظيم مثل هذا المعرض.