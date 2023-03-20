أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة العدل هاشم سيد القلاف تعميم رقم 6 لسنة 2023 بشأن مواعيد دوام موظفي الوزارة خلال شهر رمضان المبارك.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ‎أولا: تكون مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري (1444هـ) بواقع أربع ساعات ونصف يوميا من الساعة التاسعة (45) دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و(15) دقيقة ظهرا للقطاعات التالية والإدارات التابعة لها: قطاع شؤون المحاكم، قطاع شؤون الأسرة والتحكيم، والإدارة العامة للخبراء.



ثانيا: تكون مواعيد العمل الرسمية لباقي قطاعات الوزارة والإدارات الأخرى (دوام مرن) كالتالي:



1- من الساعة التاسعة و(45) دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و(15) دقيقة ظهرا.



2- من الساعة العاشرة و(15) دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و(45) دقيقة ظهرا.



3 - من الساعة العاشرة و(45) دقيقة صباحا حتى الساعة الثالثة و(15) دقيقة عصرا.



وتابع قرار وكيل العدل «يكلف رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات بتحديد نسب وأسماء الموظفين المكلفين بكل نظام وذلك بما لا يخل بحسن سير العمل وموافاة إدارة الشؤون الإدارية بهم بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2023/3/22.



وأضاف «التزام الموظف بالدوام المحدد له ولا يجوز تعديله خلال الشهر الكريم».



وتابع: قرار وكيل العدل «ثالثا: وقف العمل بنظام تخفيف ساعات العمل بسبب المجلس الطبي العام - الحمل - الرضاعة - المعاق - المكلف برعاية معاق» خلال شهر رمضان المبارك، حيث يسري على الموظفين المعينين بذلك النظام المواعيد المقررة للدوام الرسمي الكامل. وأضاف القرار «مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة في بداية الدوام (15) دقيقة أو فترة السماح المقررة للموظفات في نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة».