آلاء خليفة



اشاد عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب علي وحيدي بقرار مجلس ديوان الخدمة المدنية تقسيم فترات العمل في الجهات الحكومية



وقال وحيــدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مثل هذه القرارات تؤدي الى تخفيف حالة الازدحام المروري مما يؤدي إلى تقليل نسبة الحوادث المرورية، ويعطي نتائج ومؤشرات جيدة في الانجاز الوظيفي وجودة بيئة مميزة بالعمل وخاصة في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.



وتابع قائلا: وبهذه المناسبة باسمي واسم مجلس إدارة نقابـــة العاملين بالهيئة العامة للشباب نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي وجميع العاملين بالهيئة العامة للشباب متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.