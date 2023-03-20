

ضمن عدد من مؤسسات الأعمال الرائدة في الكويت، تتصدر مجموعة الملا الطليعة في تقديم الرعاية لـ«منتدى فوربس الشرق الأوسط وجريدة القبس لرواد الأعمال في الكويت لعام 2023»، وهو الحدث الأول من نوعه في الكويت الذي نظمته فوربس الشرق الأوسط بالتعاون مع جريدة القبس، بهدف تعزيز مبادرات ريادة الأعمال للشباب الكويتي نحو بناء اقتصاد متنوع في القطاع الخاص، وخلال المنتدى تم الإعلان عن أفضل 20 رائد أعمال كويتيا في حفل خاص أقيم مؤخرا في فندق سانت ريجيس الكويت.



وحـرصت مجموعة الملا على رعاية هذا الحدث الهادف إلى منح رواد الأعمال من الشباب الكويتي الطموح فرصة مميزة لعرض رؤيتهم التجارية وأفكارهم الإبداعية في تأسيس أعمال تجارية وفرص استثمارية ناجحة، من أجل دعم عجلة التقدم والازدهار والسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد لهم في الكويت.



وقد حضر الحفل الخاص الذي أقيم مؤخرا للاحتفال بالفائزين لأفضل 20 رائد أعمال كويتيا ممثلا لمجموعة الملا كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا، والرئيس الاستراتيجي لمجموعة الملا دانة أنور الملا، والرئيس الإداري لمجموعة الملا عبدالله نجيب الملا، ورئيس مجموعة الملا الهندسية أنفال نبيل الملا.

وفي تعليق له على هذه الرعاية الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: بناء على سياسات حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية الراسخة في مجموعة الملا، يسرنا رعاية هذا الحدث الذي قدم لعشرين رائد أعمال من الشباب والشابات الكويتيين الفرصة لعرض رؤيتهم التجارية وأفكارهم الإبداعية في تأسيس أعمال تجارية وفرص استثمارية ناجحة لتحقيق أحلامهم في مستقبل مزدهر.

وأضاف: إن شراكتنا مع كل من مؤسسة فوربس الشرق الأوسط وجريدة القبس قد بنيت على هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الأفكار المبتكرة في الكويت، ونتطلع إلى رؤية النتائج المثمرة لهذه المبادرة المشتركة تترجم إلى أعمال ناجحة لدعم رؤية بناء اقتصاد مستدام بمساهمات متنوعة من القطاع الخاص.

وبناء على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات، حرصت مجموعة الملا عبر السنوات الماضية على تبني ورعاية مجموعة متنوعة من المبادرات الهادفة إلى تمكين وتطوير المواهب الكويتية الشابة عبر تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي نقدمها من خلال برامج التدريب الميدانية الصيفية، وقد تم تنظيم هذه المبادرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص في الكويت، التي تشمل الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية إنجاز الكويت وهي من كبرى المنظمات غير الحكومية وغير الربحية في الكويت.

كإحدى كبرى الشركات الرائدة في الكويت، تلتزم مجموعة الملا باستقطاب وتطوير وتمكين الكوادر الوطنية الشابة التي تساهم بفعالية في دعم جهودنا وتحقيق نجاحنا المتواصل.