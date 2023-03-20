الرويح: سجل حافل بالعمل التطوعي وبصمة واضحة في المساهمات الاجتماعية

رمضان فرصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتضافر جهود مساعدة المحتاجين



أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن إطلاق برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2023، الحافل بالمبادرات المجتمعية والتطوعية التي تركز على الأنشطة الرياضية والاهتمام بالتوعية الصحية والتفاعل اليومي مع المجتمع.



ويحمل برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» بين ثناياه حملة إفطار الصائم، وفعاليات قرقيعان، وأنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات وجوائز، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اختصاصيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الإفطار بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تنظيم غبقة للموظفين، وتنظيم زيارات للموظفين الذين يواصلون تقديم الخدمة للعملاء أثناء موعد الإفطار.



كما يتضمن برنامج «بيتك» تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» - يوسف عبدالله الرويح، ان «بيتك» يحرص دائما على ان يكون برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» متنوعا يضم أنشطة وفعاليات تشمل مختلف شرائح المجتمع وتعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وشبابيا من خلال مواكبته للتكنولوجيا والاعتماد على الابتكار في عدد من الفعاليات عبر استخدام تطبيقات الموبايل وتكنولوجيا الواقع الافتراضي.



إفطار صائم وماجلة رمضان



وأضاف الرويح ان فريق «بيتك» التطوعي سيقوم خلال شهر رمضان بتجهيز وتوزيع آلاف وجبات إفطار الصائم على الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت، وكذلك سيقوم بتوزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وبين ان شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتضافر الجهود الرامية لمساعدة المحتاجين، ومشاركة المجتمع مختلف المناسبات، مؤكدا ان هذه المبادرة التي دأب «بيتك» على تنفيذها سنويا، تعزز الروح التطوعية، وتساهم في غرس وتعميق مفهوم العطاء.



خدمة الضيافة في المساجد



وقال ان «بيتك» يقدم ضمن برنامج رمضان، خدمة الضيافة في مساجد عدة بمناطق مختلفة في الكويت أثناء صلاة التراويح، وكذلك أثناء صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان.



تحدي المشي الافتراضي V-FIT



وأوضح الرويح أن «بيتك» تعاون مع تطبيق V-Thru، لتنفيذ تحدي المشي للجمهور عبر خاصية V-FIT، مبينا ان التحدي، الذي يستمر طوال شهر رمضان، يندرج ضمن إطار تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي ضمن إطار حملة «صحة أفضل.. لحياة أفضل».



وأضاف ان تحدي المشي يتيح الحصول على رصيد في تطبيق V-FIT مقابل خطوات المشي، بحيث يمكن استخدام الرصيد في الطلبات الشرائية او المساهمة في حملة تشجير وتخضير الكويت ضمن إطار مبادرة «بيتك» (Keep it Green) لتحقيق بيئة مستدامة.



فعاليات القرقيعان



وأضاف الرويح أن «بيتك» سينفذ ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» عدة فعاليات قرقيعان للأطفال في مواقع مختلفة، مبينا أن هذه المبادرة تساهم في إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وكذلك تحافظ على التراث الكويتي في هذا الإطار.



وأشار الرويح إلى أن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» يتضمن العديد من المسابقات والجوائز التي تعزز التفاعل والارتباط بالجمهور والعملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبينا أن المسابقات ستكون متنوعة وبجوائز قيمة للعملاء والموظفين على حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي.



مسابقة «قراء بيتك»



وأضاف الرويح ان «بيتك» سينظم خلال شهر رمضان المبارك مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم للعام التاسع على التوالي، مبينا ان النسخة الأخيرة من المسابقة شهدت إقبالا كبيرا من المتسابقين الذين وصل عددهم في التصفيات النهائية إلى أكثر من 80 متسابقا للفئة العمرية دون 25 عاما من الذكور والإناث، وفاز منهم 26 متسابقا.



وأشار الرويح إلى ان «بيتك» يقدم للجمهور تطبيق القرآن الكريم إهداء من «بيتك»، مشيرا الى أن التطبيق الذي أطلقه «بيتك» على أجهزة الـ IOS والأندرويد حقق رقما قياسيا في عدد المستخدمين، حيث تخطى حاجز الـ 10 ملايين مستخدم.



قنوات «بيتك» على وسائل التواصل



وأوضح الرويح ان «بيتك» يواصل جهوده في توظيف قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الجمهور والمتابعين في مختلف المناسبات.



وذكر الرويح ان «بيتك» سيطلق سلسلة من الحلقات التوعوية في عدة مجالات تحمل نصائح وإرشادات توعوية بالتعاون مع كوكبة من المشايخ الأفاضل، ونصائح صحية بالتعاون مع أطباء واختصاصيي تغذية، ورسائل توعوية بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية، إضافة الى الإمساكية الرمضانية يوميا، وتغطية لفعاليات وأنشطة «بيتك» المتعلقة في الشهر الفضيل.



ولفت الرويح إلى أن فريق «بيتك» التطوعي يضطلع بدور مجتمعي كبير من خلال تنفيذ والإشراف على كل مبادرات برنامج رمضان بالشكل الأمثل، مما يساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، وبالتالي يساهم في غرس وتعميق المودة والعطاء بين أبناء المجتمع، مشيرا إلى ان «بيتك» يتميز بسجل حافل بالعمل التطوعي وبصمة واضحة في المساهمات الاجتماعية، خصوصا في شهر رمضان المبارك.



وأكد الرويح المضي قدما في المساهمات المجتمعية والمبادرات الاستراتيجية ودعم جميع مبادرات العمل التطوعي بما يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية التي تشكل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة بمختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.