

القاهرة - محمد صلاح



نجح الفنان بيومي فؤاد في تحطيم الرقم القياسي وحامل لقب أكثر الفنانين اشتراكا في أعمال فنية في توقيت واحد، وبالمركز الأول وبلا منافس في الاشتراك بدراما رمضان هذا العام، حيث يظهر في 7 أعمال ما بين أدوار رئيسية أو ضيف شرف منها مسلسلات «رمضان كريم 2، جعفر العمدة، الكبير أوي 7»، وسيشارك كضيف شرف في ثلاثة مسلسلات هي «سره الباتع، ستهم، جت سليمة»، ومؤخرا استجاب لرغبة الفنانة يسرا لظهوره في مشاهد قليلة في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» والغريب انه يستطيع التنسيق بين كل هذه الأعمال لدرجة أنه يصور مشاهد في ثلاثة أعمال مختلفة في يوم واحد.