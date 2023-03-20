

أحمد الفضلي



انتهت الفنانة سماح من تصوير جميع مشاهدها الخاصة بأحدث اعمالها الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «حياة لا تشبهني» الذي صور مؤخرا بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



من جانبها، أعربت سماح عن بالغ سعادتها بالاستمرارية في الظهور بالأعمال الدرامية الرمضانية وتقديمها لعدة اعمال كان لها حضور مميز في السباق الرمضاني، موضحة انها تقدم هذا العام مسلسلا ترى فيه عملا ناجحا بوجود نص جيد كتبته الكاتبة انفال الدويسان، وقام بإخراجه الفنان عبدالله التركماني، ويضم كوكبة من النجوم ابرزهم الفنان عبدالله التركماني والنجمة هبة الدري والفنان حسين المهدي وحمد العماني والبحرينية إيمان الحسيني وغيرهم من النجوم.



وعن دورها في العمل، افادت سماح من خلال حديثها لـ «الأنباء» بانها تجسد شخصية «ايمان» وهي أم متدينة في بيت حمولة يضمها مع افراد عائلة مختلفين في طباعهم وحياتهم، الامر الذي يدخلها في عدة مشاكل اسرية تحاول حلها على امتداد حلقات المسلسل الممتدة الى ثلاثين حلقة. وأضافت ان شخصيتها في المسلسل مختلفة عما قدمته من شخصيات على امتداد مشوارها الفني،ما دفعها لقبول الشخصية خصوصا أنها تحرص على التنوع في اختيار ادوارها للابتعاد عن التكرار.



وفيما يتعلق بالظهور في الاعمال المسرحية هذا العام، افادت سماح بانها تحرص على لقاء جمهورها في كل عام من خلال عمل مسرحي ،وشهدت السنوات الأخيرة تقديمها لعدة اعمال مسرحية في مسرح الفنان محمد الحملي، وهذا العام لاتزال في مرحلة قراءة النص المقدم لها، وفي حال قبوله ستكون ضمن الفنانات الحاضرات في الاعمال المسرحية الخاصة لموسم عيد الفطر المقبل.