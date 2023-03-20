أدان وزراء خارجية مجموعة «G7» (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات الخميس الماضي، مما يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين.



وقال الوزراء - في بيانهم - إنه منذ العام الماضي، كثفت كوريا الشمالية إجراءاتها التصعيدية من خلال عدد قياسي من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية واستمرار خطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية.



وجدد الوزراء مطالبتهم بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي أسلحة دمار شامل وبرامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها والامتثال التام لجميع الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية الذي نشر البيان. وشددوا على أن «السلوك المتهور لكوريا الشمالية يتطلب استجابة سريعة وموحدة من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك المزيد من الإجراءات المهمة من جانب مجلس الأمن الدولي.. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل والفعال لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، كما ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى متابعة التزاماتهم».



في الأثناء، أطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخا باليستيا قصير المدى، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، في رابع عرض للقوة خلال أسبوع يتزامن مع إجراء سيئول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.